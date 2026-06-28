Marathon des Échangeurs : Le Ghana domine le podium de la huitième édition

La huitième édition du Marathon des Échangeurs s’est déroulée dans les artères de la ville de Ouagadougou ce dimanche 28 juin 2026. Sur la distance reine de 42 km chez les hommes, c’est le Ghanéen David Nakoussi qui s’est imposé avec un chrono de 2h 21min 29s. Parmi les 502 athlètes sur la ligne de départ, il succède ainsi à son compatriote David Kweitu, vainqueur en 2025.

Le top départ de cette huitième édition a été donné à 6h25. Au total, 502 athlètes venus de onze pays différents se sont alignés sur les trois formats de course : 10 km, 21 km et 42 km.

Cette année, les coureurs ghanéens ont littéralement régné sur l’épreuve reine du 42 km. David Nakoussi a franchi la ligne d’arrivée en premier, suivi de près par ses compatriotes Frempong Kwabena (deuxième) et Ishmaël Filia (troisième).

Pour sa toute première participation, David Nakoussi s’offre un sacre prestigieux. « Je suis tellement heureux. C’est mon jour de gloire, je suis vraiment ravi. J’y ai mis tout mon esprit, j’ai tout donné. J’ai travaillé dur pour ça en écoutant mon staff technique et en profitant des conseils de mon entourage. Mon entraîneur était aussi mon partenaire sur le terrain, alors je remercie Dieu pour tout », s’est réjoui le champion du jour.

À l’entendre, la course s’est globalement bien déroulée, mis à part la chaleur qui a failli compliquer les choses. Il a tenu à saluer la bonne organisation de l’événement : la disponibilité des points de ravitaillement en eau et le dispositif de sécurité lui ont permis de mener sa course en toute quiétude. S’il y a bien eu quelques bousculades inhérentes selon lui à l’esprit de n’importe quel marathon, la compétition s’est déroulée sans accroc majeur.

« J’ai gagné cette course, je vais maintenant rentrer chez moi. Je vais reprendre l’entraînement et me préparer pour les prochains événements. C’est ma première expérience ici, mais je reviendrai encore et encore. L’année prochaine, je serai là », a-t-il promis.

Le premier Burkinabè à franchir la ligne d’arrivée est Fidèle Tankoano, avec un temps de 2h 41min 15s. Chez les dames, sur la même distance de 42 km, c’est la Béninoise Colette Agathe qui s’est imposée en 2h 54min 05s. Elle devance sa compatriote Yvette Tchamou et la Ghanéenne Portia Anaaba.

« Le thème de cette édition est Sport et sécurité routière. Nous avons profité de ce marathon pour sensibiliser les populations à l’importance du respect du Code de la route. Nous sommes très satisfaits du bilan. Il faut souligner que cette année, l’événement s’est étalé sur trois jours. La marche et la séance de fitness/aérobic ont également connu un franc succès », a déclaré Issouf Saré, directeur général de la chaîne BF1.

Preuve que la course à pied rassemble toutes les générations, la plus jeune athlète de cette édition était âgée de seulement 10 ans. À l’autre bout de la pyramide des âges, le doyen du « Marathon des Échangeurs 2026 » se nomme Lamine Tinga Bonkoungou : à 73 ans, il a courageusement bouclé l’épreuve des 42 km.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24