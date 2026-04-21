Burkina Faso : La journaliste Estelle Konkobo récompensée au Prix panafricain de réassurance

La journaliste Estelle Konkobo, du média C’Finance, a été distinguée lors de la 11e édition du Prix panafricain de journalisme sur la ré/assurance, organisé par Continental Reinsurance, compagnie panafricaine de réassurance basée à Gaborone, au Botswana.

La cérémonie de remise des prix s’est tenue le 17 avril 2026 à Kigali, au Rwanda, en marge du Sommet des PDG des compagnies d’assurance africaines.

Dans la catégorie Langue française, Estelle Konkobo a décroché le 2e prix grâce à son enquête intitulée « Fraude à l’assurance au Burkina Faso : quand l’intelligence artificielle devient à la fois menace et rempart ».

À travers ce travail journalistique, la lauréate met en lumière les enjeux croissants liés à la fraude dans le secteur des assurances, tout en explorant le rôle stratégique de l’intelligence artificielle dans la prévention et la détection des abus.

Cette distinction marque une étape importante pour C’Finance, média burkinabè en ligne spécialisé dans l’information économique et financière. Créé il y a un peu plus d’un an, le média participait pour la première fois à une compétition d’envergure nationale et internationale.

L’édition 2026 du Pan African Re/Insurance Journalism Award a enregistré un record de participation avec 184 candidatures issues d’une trentaine de pays africains, dont le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso ou encore le Maroc.

Les récompenses couvraient plusieurs catégories linguistiques à savoir français, anglais et arabe, avec des productions issues de la presse écrite, de l’audiovisuel, des médias numériques et des réseaux sociaux.

Les candidatures ont été évaluées par un jury international selon quatre critères majeurs comme la qualité rédactionnelle, la profondeur de l’analyse, l’originalité du traitement et l’impact concret des productions sur le secteur de l’assurance et de la réassurance.