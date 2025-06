4e édition du Prix en journalisme pour la paix et la cohésion sociale (PJPCS) : Les lauréats sont connus

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les lauréats de la 4e édition du Prix en journalisme pour la paix et la cohésion sociale (PJPCS) organisé par la commission épiscopale Burkina-Niger sont connus. La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans la soirée de ce mardi 10 juin 2025.

Il y a eu total, 17 dont 12 prix officiels qui ont été décernés en raison de 3 prix dans chaque catégorie à savoir Presse écrite, Presse en ligne, Radio et Télévision, et 5 prix spéciaux.

Dans la catégorie presse en ligne, le prix a été remporté par Basseratou Kindo de Mousso news, le premier prix, catégorie radio est revenu à Seni Kiemtoré de la RTB, en presse écrite, le premier prix a été décerné à Adama Sedgo du journal le pays.

Enfin, Abdoul Rahim Tapsoba de la télévision Burkina Info, a remporté le prix de cette catégorie.

À noter que tous les premiers de chaque catégorie repartent avec un trophée et une enveloppe de 500.000 FCFA. Et les autres lauréats, des attestations et des enveloppes.