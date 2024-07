Burkina Faso : Orange lance sa fibre optique à Koudougou, à partir de 14.900 F CFA

publicite

La fibre optique de Orange Burkina Faso est désormais disponible à Koudougou. Elle a été officiellement lancée le samedi 27 juillet 2024. D’une puissance de 50 à 300 Mbps en connexion illimitée, les entreprises et les ménages de la province ont maintenant la possibilité de choisir cinq types d’abonnement taxés de 14 900 F à 69 900 FCFA. Cette solution est accessible à travers 5 offres différentes.

La ville de Koudougou demandait la Fibre d’Orange selon le responsable de celle-ci à Orange Burkina Faso, Hubert Compaoré. Eh bien, elle l’a désormais. Lancée en 2020, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso en 2021, la fibre d’Orange est désormais disponible à Koudougou.

La fibre d’Orange est un support à travers lequel, des données de grandes quantités sont transformées à une vitesse que Hubert Compaoré compare à celle de la lumière.

Elle permet via internet d’échanger avec ses proches. A partir de ce samedi 27 juillet 2024, cette solution est disponible à Koudougou moyennant minimum la somme de 14 900 FCFA.

La Fibre Optique (FO) constitue une priorité de Orange Burkina Faso qui souhaite placer la clientèle de Koudougou au cœur des évènements digitaux du monde, selon Hubert Compaoré. « La particularité de la fibre de Orange que nous proposons à Koudougou aujourd’hui c’est que c’est la plus rapide, la plus fiable, la plus sécurisée et elle est illimitée. Elle va de 50 à 300 Mégabits par seconde. Cela veut dire que lorsqu’on a un ficher de 300 Mégabits, on le télécharge en une seconde », a fait savoir Hubert Compaoré.

Cette nouvelle offre est subdivisée en cinq packs. Il s’agit de la formule Accès (14 900 FCFA), découverte (19 900 FCFA), Essentiel (24 900 FCFA), la formule Élite (24 900 FCFA) et enfin celle Premiun (69 900 FCFA). « Avec ce type de très haut débit, nous voulons permettre à nos clients de télécharger de très gros fichiers, suivre en streaming des vidéos.

Toute la province n’est pas encore couverte, mais nous avons une très large zone. Nous nous attelons à poursuivre l’extension de cette couverture comme à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso», a promis le Responsable de la fibre chez Orange Burkina Faso.

Une offre qui vient enlever une épine au pied des habitants de la cité du cavalier rouge, à écouter El Hadji Issa Semdé, acteur économique dans la province.

« Je suis particulièrement heureux de savoir que la ville de Koudougou est la troisième ville à recevoir cette fibre. Nous nous réjouissons parce que vous savez très bien qu’aujourd’hui sans la connexion internet rien ne marche.

Tout se fait à partir de la connexion, donc il nous fallait une bonne connexion et la meilleure connexion au Burkina Faso c’est la Fibre d’Orange. J’invite toute la population de Koudougou à s’approprier ce service. Parce qu’à travers cette fibre on peut faire beaucoup de choses», a appelé Issa Semdé.

La box est disponible au prix de 10 000F CFA. Pour son lancement dans la province, les 200 premières sont offertes. En rappel, selon le dernier rapport du Baromètre nPerf Speed Test, organisme spécialisé dans la mesure de la qualité des connexions Internet à travers le monde, Orange Burkina Faso a été certifié meilleure qualité fibre au Burkina Faso, en 2023.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

