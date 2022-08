Orange Burkina : La fibre optique à la vitesse de la lumière déployée à Bobo

La compagnie de téléphonie mobile Orange Burkina a procédé au lancement officiel de la fibre optique ce mercredi 3 aout 2022 à Bobo-Dioulasso. D’une puissance de 30 à 300 Mbps en version illimitée, les entreprises et les ménages ont la possibilité de choisir cinq types d’abonnement dont le moins cher coûte 14 900 francs CFA.

« En 2021 à Ouagadougou, Orange Burkina a procédé au déploiement de la fibre optique pour garantir une expérience client incomparable. Aujourd’hui, c’est au tour de la population de Bobo-Dioulasso de profiter des nombreux avantages que la fibre optique de Orange Burkina a déjà offert à plus 500 clients », explique le Head of Business unit Broadband fixe de Orange Burkina Hamadou Ouattara.

Les Bobolais au cœur des évènements digitaux

Pour lui, la fibre optique constitue une priorité de Orange Burkina qui souhaite placer la clientèle de Bobo au cœur des évènements digitaux du monde. La raison est que cette 2ème ville du Burkina regorge de plus d’un million d’habitants qui ont toujours soutenu les activités de Orange Burkina.

Le Responsable de la planification stratégique et du pilotage de la performance du déploiement de la fibre optique de Orange Burkina Hubert Compaoré a présenté les caractérisés de cette nouvelle offre.

Connexion illimitée à partir de 14 900

« La fibre optique de Orange Burkina offre une connexion internet illimitée, stable et rapide à partir d’un abonnement mensuel de 14 900 francs CFA. C’est aussi un système sécurisé et certifié NPERF », présente-t-il.

Avant de préciser que les 5 différentes formules offrent des débits de 30 à 300 Mbps destinés d’une part aux entreprises désirant améliorer la performance de leurs réseaux internet à travers le téléchargement rapide de fichiers volumineux et autres usages. Et d’autre part aux familles qui veulent « rester connectées avec leurs proches vivant à l’étranger. Et même la prise en charge des maisons connectées ».

Bientôt les autres villes !

Après Bobo-Dioulasso, Orange ambitionne de couvrir les autres villes du pays. « Le déploiement se fera progressivement dans les autres villes du Burkina. Et la qualité aussi va s’améliorer au fil du temps. Pour preuve, nous avons commencé avec 100 Mbps et aujourd’hui, nous en sommes à 300 », renchérit-il.

En cas de pannes éventuelles, Orange Burkina promet un temps de réparation « raisonnable » qui est estimé à une marge de 48h pour une moyenne de 4 h.

Aminata SANOU

Correspondante de Burkina 24 à Bobo-Dioulasso

