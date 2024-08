Burkina Faso : L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) lance le recensement général des entreprises

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) a officiellement lancé le Recensement Général des Entreprises (RGE) ce jeudi 8 août 2024. Cette initiative vise à répertorier les entreprises formelles et informelles résidant au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Le recensement général des Entreprises est une opération d’envergure nationale qui a pour objectif de déterminer le nombre d’entreprises et d’établissements du Burkina Faso, afin de disposer d’indicateurs structurels et conjoncturels fiables et à jour sur les plateformes économiques du pays.

Selon Vieux Abdoul Rachid Soulama, Secrétaire général du ministère des finances, président de la présente cérémonie, ce recensement général des entreprises concerne l’ensemble des entreprises formelles et informelles qui évoluent dans un local fixe.

« Il s’agit des locaux construits en matériaux durables qui possèdent les murs en briques, en planches ou en tôles conventionnelles, les toits en béton, en tôles ou autres matériaux jugés durables, une porte d’entrée en bois ou en fer », a-t-il détaillé.

Pendant quatre mois, 550 agents vont sillonner les 13 régions du Burkina Faso. Le travail est structuré en trois phases, notamment les travaux préparatoires, la collecte des données, le traitement et l’analyse des données et la publication des résultats.

Pour Boureima Ouédraogo, directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) l’enjeu de cette opération est assez important au sens qu’elle va contribuer à rehausser l’économie nationale.

« Le secteur privé, particulièrement les entreprises, constitue le moteur de l’économie de notre pays. Pour pouvoir planifier donc le développement, il faut tenir compte de ces entreprises, savoir comment elles fonctionnent, comment elles évoluent, dans quel environnement elles exercent leurs activités et quelle est leur contribution aussi à l’économie nationale. Et pour cela, c’est important d’avoir des données fiables, des données actualisées, des données assez complètes », a-t-il signifié.

Pour une réussite optimale de cette opération, le DG de l’INSD a lancé un appel aux entrepreneurs du secteur privé de réserver un bon accueil pour le recensement qui est en cours de démarrage, et de fournir des informations justes et exactes.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite