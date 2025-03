7e Semaine de l’architecte : Quand les femmes inspirent la relève à Ouagadougou

publicite

En prélude à la 7e édition de la Semaine de l’architecte, l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB) a initié une rencontre inspirante entre des femmes architectes et de jeunes scolaires du lycée mixte de Gounghin, ce mercredi 19 mars 2025. L’objectif de ces échanges est de démystifier un métier encore perçu comme masculin et de susciter des vocations, notamment chez les jeunes filles.

La suite après cette publicité

« L’excellence du métier de l’architecte: Zoom sur l’architecture au féminin », c’est ce thème qui a réuni les architectes et les élèves au lycée mixte de Gounghin. Ada Yaya Bocoum, Présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes du Burkina, a souligné l’importance de cette initiative.

« Nous avons voulu communiquer avec les jeunes sur le métier d’architecte, en mettant l’accent sur la pratique au féminin. L’architecture, c’est pour tout le monde, et c’est un métier qui peut inspirer chaque jeune », a-t-elle indiqué.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. La représentation féminine dans la profession a considérablement augmenté, passant de moins de 10 % en 2003 à 30 % à nos jours.

« C’est une belle avancée, mais notre combat ne s’arrête pas là. Nous encourageons les femmes à exercer pleinement leur métier et à se faire une place dans ce domaine. C’est là vraiment notre objectif, en venant parler avec ces jeunes élèves du lycée mixte de Gounghin cet après-midi », a ajouté Ada Yaya Bocoum.

Valérie Sanou/Goungounga, ancienne présidente de l’Ordre des architectes du Burkina, a partagé son expérience avec les élèves, insistant sur les fondamentaux du métier.

« L’architecture est un métier qui doit s’exercer avec passion et humanisme. C’est un métier au service de tous », a-t-elle enseigné.

Elle a également encouragé les jeunes à se projeter dans l’avenir et à faire des choix en fonction de leurs aptitudes afin de garantir une meilleure réussite dans leur carrière. « Il est important de s’intéresser très tôt à l’architecture. Et pour cela, il faut développer certaines aptitudes », a-t-elle insisté.

Aimé Césaire Mbara, président de l’Ordre Centrafricain des Architectes, a mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les architectes africains. « En Afrique, c’est un métier encore méconnu. Il faut que la population fasse confiance à l’architecte, qui est avant tout un conseiller », a-t-il confié.

Il a également évoqué l’importance de vulgariser le métier et de lutter contre les idées reçues, dit-il, « beaucoup pensent que l’architecte est cher, alors qu’il est accessible à tous ». Selon lui, il est essentiel de promouvoir la présence des femmes dans ce secteur encore majoritairement masculin.

Les élèves ont accueilli avec attention les témoignages des professionnels. Audrey Marie, élève en classe de 1re, a exprimé sa passion pour l’architecture.

« On a appris que l’architecture, c’est un métier très valide et qui offre beaucoup d’opportunités. Nous avons été honorés de participer à cette conférence, très instructive. J’ai l’ambition de devenir architecte et de contribuer à la construction d’un Burkina Faso plus développé », a-t-elle confié.

La 7e édition de la Semaine de l’architecte/ ExpoBat 2025, se tiendra du 20 au 22 mars 2025 à Ouagadougou, sous le thème, « Intégration régionale et défis sécuritaires dans l’espace UEMOA : Rôle des architectes dans la reconstruction post-crise au Burkina Faso , défis et opportunités ».

Au programme, une exposition de projets d’architecture, des panels sur le rôle de l’architecte dans la reconstruction post-crise, et la participation d’architectes de la sous-région et d’autres pays africains. Cet événement sera l’occasion de découvrir les enjeux et les perspectives de l’architecture en Afrique, et de valoriser le rôle des architectes dans le développement de la société, selon la présidente du Conseil national de l’art des architectes du Burkina.

Akim KY

Djamilatou WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite