Burkina Faso : Le retour aux « Faso yaar »

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce mercredi 19 mars 2025, le Conseil des ministres. Au cours de cette instance hebdomadaire de l’exécutif, plusieurs dossiers ont été examinés et d’importantes décisions prises dans le sens de l’amélioration des conditions de vie des populations, a signifié le ministre Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, lors du traditionnel point de presse après le Conseil.

Au titre du ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil a examiné et adopté des rapports sur les tendances de l’économie de notre pays pour de l’exercice 2024. Selon le ministre Aboubakar NACANABO, il y a des améliorations d’un certain nombre d’indicateurs liées à la croissance économique entre 2023 et 2024. Le Burkina Faso remonte la pente avec un bond qualitatif de 1,5. En effet, le taux de croissance de notre pays est passé de 3,6% en 2023 à 5,1% en 2024. « En termes de perspectives, en 2025, nous tablons sur un taux minimum de 5,6% et dans un scénario optimiste, nous pouvons aller à 6% », soutient-il.

Selon le ministre de l’Économie, cette performance s’explique par la bonne tenue du secteur primaire notamment le secteur agricole qui a connu des actions fortes grâce aux actions de l’Offensive agro-pastorale et halieutique et de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire.

Le ministre NACANABO a noté également une amélioration du recouvrement des recettes fiscales entre 2023 et 2024 avec une amélioration de 205 milliards FCFA, fruits des réformes importantes engagées dans ce sens.

Toujours dans la restitution des travaux du Conseil des Ministres en ce qui concerne son département, le ministre de l’Économie et des Finances Aboubakar NACANABO a également noté une augmentation du taux d’inflation qui est passé de 1,4% en 2023 à 4,2% en fin 2024. Au regard de ces indicateurs, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a donné des instructions fermes pour des actions fortes dans tous les départements ministériels, en vue d’une meilleure répartition des fruits de la croissance.

Du reste, les actions en cours, notamment avec les différentes initiatives présidentielles et d’autres projets au niveau des différents départements ministériels, devraient contribuer à la réduction des inégalités et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Bientôt le retour des ‘’Faso yaar’’ pour le bonheur des populations

Pour atténuer l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des Burkinabè, le ministre a évoqué la mise en œuvre des actions par la régulation des prix des produits alimentaires à travers la Société national de gestion de stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS).

Par ailleurs, selon le ministre en charge de l’économie, le Président du Faso a ordonné la mise en place d’unités de distribution des produits inspirées du modèle de ‘’Faso Yaar’’ pour que les prix puissent être maîtrisés sur l’ensemble du territoire. Pour mémoire, les ‘’Faso Yaar’’ sont un concept expérimenté sous le leadership du Président Thomas SANKARA et qui consistait à la vente des produits de grande consommation à des prix sociaux dans des boutiques dédiées.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

