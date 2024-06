Communiqué : Inauguration du centre d’innovation YIRI du groupe AGL à Abidjan

publicite

Une salle dédiée à l’architecte burkinabè Francis KERE

Africa Global Logistics (AGL), dont SITARAIL est une filiale, a procédé le 19 juin 2024, à Abidjan, à l’inauguration, de son centre d’innovation « YIRI », en présence des ministres ivoiriens en charge de la Transition numérique et de la Jeunesse, du Top management d’AGL et des acteurs du digital et de l’entrepreneuriat de Côte d’Ivoire et d’Afrique. Cette inauguration a été l’occasion pour le Groupe AGL de baptiser une salle au nom de Francis Kéré, Architecte burkinabè et prix Pritzker d’Architecture.

D’une capacité de 247 m2, ce centre d’innovation ambitionne de stimuler la créativité auprès des collaborateurs d’AGL, des clients, des universités, et d’accompagner le développement des start-ups en Afrique. Il permettra de favoriser l’innovation, encourager l’entrepreneuriat, promouvoir l’adoption de technologies émergentes, stimuler la création d’emplois et le développement des compétences locales.

Comprenant des bureaux, des salles de réunion dont une porte le nom de l’architecte burkinabè Francis KERE, des espaces de formations modulables, une salle de conférence et d’un espace de détente, « YIRI », accompagnera les jeunes entrepreneurs africains dans la réalisation de projets digitaux innovants, dans un environnement favorable à l’idéation et au prototypage. Il offrira en plus des 3 principaux programmes de formation (Accelerate, Discovery et Intrapreneur’s league), des activités diversifiées, ouvertes au grand public, incluant des conférences thématiques, des concours de pitch, des challenges d’innovation, des jobs dating, des journées portes ouvertes, ainsi que des masterclass autour des centres d’intérêt de la digitalisation (intelligence artificielle, mobilité…).

« L’inauguration du centre d’innovation « YIRI » marque une étape importante qui permettra d’accélérer la transformation digitale d’AGL et de renforcer notre position sur le marché de la logistique mondiale. Il sera aussi un espace de co-création entre les étudiants, les start-ups et les collaborateurs d’AGL, d’où émergeront des solutions innovantes, adaptées aux réalités spécifiques de notre continent, pour le développement économique de l’Afrique. », a déclaré Asta-Rosa Cissé, Directrice Régionale d’AGL Côte d’Ivoire-Burkina Faso.

A travers ce laboratoire technologique, AGL investit dans la créativité et encourage l’exploration d’idées nouvelles pour contribuer au développement économique et numérique du continent africain, autour d’un programme de formation conçu pour inspirer et soutenir l’innovation. Ce centre vient également consolider l’engagement d’AGL, en faveur de l’autonomisation de la jeunesse africaine.

A la suite de l’inauguration de ce centre, AGL procédera, dans quelques jours, au lancement de l’appel à candidature de « Accelerate », le premier programme d’open innovation de « YIRI », destiné à incuber et accélérer les startups développant des solutions technologiques sur des secteurs clés ou connexes du groupe AGL (logistique, transport, digital…).

