Ouagadougou : Plusieurs soutiens à la Transition disent non aux messages de « désinformation et de propagande »

Des centaines de manifestants se sont rassemblés au rond-point des nations unies de Ouagadougou dans la soirée de ce 20 juin 2024 pour « dénoncer les vagues de désinformations et propagandes et pour réitérer leur soutien et leur engagement à la transition ».

Pour les manifestants de ce jeudi, ces derniers jours, une vague de désinformations et de propagandes ont circulé notamment sur les réseaux sociaux dans le but de troubler le moral des Burkinabè engagés pour la libération de leur patrie.

« Nous sommes sortis pour faire savoir au monde entier et à tous les ennemis du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré se porte bien contrairement à ce que les médias impérialistes et les apatrides disent. Les patriotes n’ont pas à s’inquiéter. Parce que les ennemis ont échoué une fois de plus dans leur projet funeste », a déclaré Hamadé Maïga, président de l’Alliance Citoyenne Panafricaniste du Burkina.

Ces manifestants ont par ailleurs invité la population burkinabè à s’armer de courage pour faire face aux Fake news et à la propagande qui ne sont autres que des manipulations pour distraire le gouvernement de transition et l’ensemble des Burkinabè.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

