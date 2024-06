7e édition du Prix Pierre Castel : Les deux vainqueurs du Burkina Faso sont connus

publicite

Les six candidats retenus au Burkina Faso pour la 7e édition du Prix Pierre Castel ont été auditionnés par le jury le vendredi 31 mai 2024. Au départ, ce sont des jeunes avec des projets dans les domaines de l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire contribuant au développement socio-économique et environnemental qui se sont présentés au jury. A l’arrivée, deux candidats ont été retenus pour continuer l’aventure à l’extérieur.

Débuté en 2018, le Prix Pierre Castel est une compétition initiée pour soutenir l’entrepreneuriat agricole africain. Il concerne plusieurs pays du continent. Au Burkina Faso, il est porté par la Brakina avec le concours de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF). La 7ème édition de ce prix connaît ses deux vainqueurs qui iront représenter le pays des Hommes à l’extérieur.

A cette édition, une quarantaine de projets ont été proposés. Après la phase des présélections, 6 candidats ont été retenus pour la finale. Au finish, deux ont été retenus. Les noms de ces deux lauréats sont connus et seront communiqués ultérieurement, selon les responsables du prix au Burkina Faso.

A écouter les membres du jury, les œuvres présentées ont affiché un niveau élevé même s’il faille continuer à élever toujours ce niveau. Selon la présidente du jury Patricia Badolo par ailleurs directrice générale adjointe de la chambre de commerce du Burkina, une palette de critères a prévalu à ces deux choix longuement réfléchis.

« Pour ce prix Pierre Castel, d’année en année, on se rend compte que les projets présentés sont tous bons. On a un pincement au cœur parce qu’on doit choisir. Que ce soit au niveau de la qualité des produits, au niveau de l’esprit entrepreneurial, au niveau des emballages, il y a eu une nette amélioration. Les critères que nous avons considérés sont entre autres la qualité du produit, l’esprit entrepreneurial, l’impact environnemental. Cela a permis au jury de faire un choix parmi tous ces bons projets», a déclaré la présidente du jury.

Les candidats qui sont parvenus à cette étape ont été Gildas Tiendrébéogo avec son projet Yonyote Sarl, Ange Zoungrana avec Eden Vitalité, Aminata Ouattara avec Dan Agro, Rihanatou Traoré avec Diman Ni Organics, Danielle Bouda avec Miam Diet Sas et Arsène Gambo avec son projet Well Done AgroBusiness. Parmi eux, les noms des deux gagnants seront communiqués ultérieurement.

Une fois proclamée, très ultérieurement, selon les organisateurs, la première entreprise aura une enveloppe de 15 000 euros soit environ 10 millions de FCFA, et la deuxième une enveloppe de 10 000 euros soit environ 6 500 000 FCFA.

Ce prix, en rappel est organisé dans six pays d’Afrique à savoir le Burkina Faso, l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Madagascar et la République démocratique du Congo. Les champions de chaque pays se retrouvent pour la compétition à l’échelle internationale.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

