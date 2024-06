Tour du Cameroun : Mouni Vincent remporte la 8e étape devant le maillot jaune

publicite

0 Partages Partager Twitter

Victoire burkinabè au Tour du Cameroun 2024. La journée du 7 juin 2024 a souri aux cyclistes burkinabè. Ils ont dominé la 8e étape de ce tour avec la victoire de Mouni Vincent. Arrivé deuxième la veille, il s’impose sur l’étape Douala-Puma sur une distance de 101 km.

La suite après cette publicité

Le Burkinabè s’impose devant le maillot jaune et son compatriote Saturnin Yaméogo et Mohamadi Ilboudo arrive quatrième. Il a parcouru les 101 km en 2h31min30s. La vitesse moyenne de la course est de 40 km/h. Cependant, le Camerounais Clovis Kamzong garde son maillot jaune. Kanhaye Soulama détient le maillot blanc du meilleur jeune.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite