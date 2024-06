Vers une grève à la Loterie nationale burkinabè (LONAB) : Des travailleurs toujours mécontents, la version de la Direction générale en attente

publicite

Des travailleurs de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) ont réitéré leur volonté de changement à la tête de leur institution à l’occasion d’une conférence de presse coanimée par la Fédération syndicale des banques, assurances et établissements financiers, du commerce et de l’industrie (FESBACI) section de la LONAB et la Confédération syndicale burkinabè (CSB), le mercredi 5 juin 2024 à Ouagadougou. Ce vendredi 7 juin 2024, et après la sortie médiatique du ministre en charge de l’économie Dr Aboubakar Nacanabo, lesdits travailleurs sont à nouveau montés au créneau. Burkina 24 n’a toujours pas pu recueillir la version des faits de la Direction générale de la LONAB, déjà approchée.

Selon Roland Ouédraogo, Délégué syndical au sein de la Fédération syndicale des banques, assurances et établissements financiers, du commerce et de l’industrie (FESBACI), la Loterie nationale burkinabè (LONAB) traverse une zone de turbulence.

« De jour en jour, les chiffres d’affaires connaissent une régression comparativement aux années antérieures. Pour l’année 2024, la LONAB a perdu 4 milliards de F CFA en termes de chiffre d’affaires comparativement à 2022 malgré des difficultés qu’on a connues. Et quand vous prenez ces 4 milliards, en termes d’entrées nettes vis-à-vis au trésor public, on a 600 millions qu’on perd », a-t-il avancé.

A cela, il a fait comprendre que le personnel est privé du minimum, l’empêchant d’assurer convenablement la tâche qui lui est dévolue. « Nous peinons à avoir des rames de papier. Nous peinons à avoir de l’encre pour travailler. Les points de vente aujourd’hui ont des difficultés pour vendre à cause des pièces de rechange », a-t-il dit en sus.

A en croire Roland Ouédraogo, au regard de la situation peu reluisante de leur institution, des initiatives ont été prises dans le but de rencontrer leur DG (Ibrahim Ben Harouna Zarani). Toutes leurs cinq correspondances à lui adressées et visant à faire part de leurs inquiétudes, suggestions et sollicitations pour la bonne marche qualitative de l’institution, a-t-il fait remarquer, n’ont pas reçu l’effet escompté.

Nomination d’un nouveau DG

Pis, celui-ci, disent-ils, a refusé de rencontrer le personnel ainsi que des représentants de la force de vente. C’est donc à la suite de « l’indifférence du DG » qu’une grogne du personnel se manifesta, a-t-il laissé entendre.

Les frondeurs se sont dit prêts pour toutes formes de dialogue pour « l’annulation des mesures répressives et arbitraires prises par le DG à l’encontre des employés et surtout du délégué syndical et la recherche de voies et moyens permettant à la LONAB de retrouver ses capacités commerciales et financières ». Roland Ouédraogo a en somme invité le gouvernement de Transition à appliquer scrupuleusement la loi sur la méritocratie afin de nommer à la tête de la LONAB un DG compétent qui valorisera le personnel.

Olivier Ouédraogo, Secrétaire général (SG) de la Confédération syndicale burkinabè (CSB), a apporté son soutien total aux revendications des travailleurs mécontents de la LONAB. « Si aujourd’hui nos délégués, le personnel de la LONAB, ont été amenés à entreprendre cette lutte, nous leur faisons entièrement confiance, car c’est une lutte noble… Le DG actuel ne répond pas du tout à ce qu’on attend de l’administration burkinabè présentement, ne répond pas du tout de ce qu’on attend d’un DG de la LONAB », a-t-il déclaré, dénonçant la récente décision « répressive et arbitraire » de ce dernier à l’encontre du délégué syndical.

Sit-in du 7 juin 2024

Les travailleurs de la LONAB, en sit-in ce vendredi 7 juin 2024 au sein de l’institution, ont fait savoir leur désolation après la sortie médiatique du ministre en charge de l’économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubakar Nacanabo, notamment à l’occasion de l’émission Tribune de redevabilité de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB).

« Dans l’attente d’être reçus par le ministre en charge de l’économie, des finances et de la prospective, le personnel et la force de vente ont suivi avec amertume et désolation son intervention au sujet de la LONAB lors de l’émission Tribune de redevabilité sur la RTB dans laquelle il a tenu des propos discourtois et des allégations à l’endroit du personnel et la force de vente de la LONAB. Il a traité les préoccupations légitimes du personnel de la LONAB de faux problèmes au passage », a déclaré Roland Ouédraogo.

Par cette sortie du ministre, Roland Ouédraogo dit comprendre que le ministre a pris fait et cause pour la personne du DG de la LONAB. Mais, aller jusqu’à « traiter nos préoccupations de faux problèmes sans avoir écouté au préalable le personnel et la force de vente, nous ne comprenons pas cela », a-t-il regretté. Le personnel, dans sa conviction que seule la lutte libère, a déposé un préavis de grève dont des précisions seront données ultérieurement, a en outre informé M. Ouédraogo.

Les manifestants ont réitéré leur appel au Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, pour un dénouement heureux de la situation. « Nous prenons à témoin l’opinion publique nationale, les parieurs et toute la clientèle de la LONAB qu’aucune de nos revendications n’est liée au financement des dépenses de l’État par la LONAB… », a tenu à faire comprendre le délégué syndical.

Dans un souci d’équilibre de l’information, nous nous sommes rendus au secrétariat du DG sans toutefois pouvoir recueillir la version officielle de la direction générale.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

