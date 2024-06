Burkina Faso : Bilan de la Transition MPSR 2 en langue nationale Dioula

publicite

0 Partages Partager Twitter

« Le Burkina Faso face à l’hydre terroriste : L’expérience d’un peuple résilient », un documentaire qui fait la synthèse des actes majeurs et grandes réformes opérées depuis l’avènement du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) II déterminé à vaincre l’hydre terroriste et à œuvrer pour le développement socioéconomique du Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Revivez les grands moments et appréciez les acquis de la Transition en cours sous la houlette du Capitaine Ibrahim TRAORE, en langue nationale Dioula. ⤵️

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite