Tabaski 2024 : Fada N’Gourma a prié pour le retour de la paix

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le dimanche 16 juin 2024, la place des Martyrs de Fada N’Gourma a été le théâtre de la célébration grandiose à l’occasion de la Fête de Tabaski. La communauté musulmane s’est rassemblée en nombre pour célébrer cette occasion importante en présence du Gouverneur de la région de l’Est et de diverses autorités constituées.

La suite après cette publicité

La cérémonie a débuté tôt le matin avec des prêches par plusieurs Imams, rappelant les valeurs d’entraide, de générosité et de solidarité que cette fête symbolise. C’est à 9 heures précises que l’imam est arrivé sur les lieux. Puis a débuté la prière collective, témoignant de leur foi et de leur unité dans la spiritualité, suivi des douas pour la paix et la prospérité de la région. L’un des moments les plus émouvants de cette célébration a été l’immolation rituelle du mouton par l’imam.

Ram Joseph Kafando, gouverneur de la région de l’Est, a profité inviter les ressortissant à accompagner les actions des forces combattantes.

« Nous sommes dans une situation difficile, malgré tout, les fidèles musulmans de la région de l’Est ont fait preuve de résilience. Vous avez vu la forte mobilisation au lieu de la prière. C’est pour dire que malgré la situation dans laquelle nous vivons, nous allons toujours prier. Nous retrouver en un seul endroit pour prier pour que le Burkina Faso et la région de l’Est recouvre sa sérénité, sa sécurité d’antan », a-t-il indiqué.

Présent à cette cérémonie de la célébration de Tabaski, l’Abbé Pascal Soubeiga, représentant l’évêque de Fada N’Gourma, dit être venu « pour accompagner les frères musulmans à l’occasion de la fête de tabaski dans la prière et leurs manifester notre fraternité ».

« Nous sommes invités en tant que croyant à donner le témoignage de la fraternité. L’unité et la fraternité sont très importantes dans le contexte actuel dans notre pays», a-t-il lancé.

Malgré les défis et les difficultés que traverse la région de l’Est, la célébration de la fête de Tabaski à Fada N’Gourma cette année 2024 a été une occasion spéciale pour les habitants de se réunir, de partager des moments de joie et de générosité en famille et entre amis.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 Fada N’Gourma

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite