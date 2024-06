Football au Burkina Faso : Bientôt un bâtiment R+2 à la disposition de la FBF

publicite

La première pierre du nouveau bâtiment de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) a été posée ce samedi 22 juin 2024. C’est un bâtiment R+2 extensible en R+4. Il sera construit sur une superficie d’environ 3200m². Son délai d’exécution est de 2 ans. Sa réalisation va coûter 16,2 milliards de FCFA.

«Depuis l’affiliation de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) aux instances de la CAF et de la FIFA, elle est passée de location en location», a fait savoir la FBF. Dorénavant la machine est en marche pour lui offrir son propre local. La première pierre de cet édifice a été posée ce samedi 22 juin 2024.

Il s’agit d’un bâtiment R+2 extensible en R+4. Il est financé par le fonds du cycle forward 2019-2022 à hauteur d’environ 16,2 milliards de francs CFA. Il sera construit sur une superficie de près de 3200 m ². Ce bâtiment entend accueillir environ 450 personnes selon la FBF.

L’objectif de cette réalisation selon le président de la Fédération Lazare Banssé est d’améliorer le fonctionnement de la faîtière et de fournir à l’administration et le comité exécutif un environnement de travail approprié. L’ambition est claire, à l’écouter, assurer une gouvernance efficace, capable d’impacter le développement de notre football.

«L’immeuble qui sera réalisé va comporter cinquante-six (56) bureaux, quatre (04) salles de réunion, deux (02) salles polyvalentes, des toilettes, un (01) cafétéria réfectoire, un (01) magasin, un (01) bar, une (01) salle d’accueil, deux (02) salles d’attente, une (01) salle des archives, une (01) salle multimédia, une (01) salle de machines, six (06) locaux techniques, un (01) local sécurité», a détaillé Lazare Banssé.

Pour le ministre en charge des sports, Dr Boubakar Savadogo ce joyau va permettre aux acteurs du football de se retrouver pour travailler en symbiose pour le bonheur du football burkinabè. C’est également une infrastructure qui permet à se secteur de se conformer aux textes de non seulement la CAF mais également la FIFA.

« Depuis 1964, nous sommes affiliés à la CAF et à la FIFA et c’est maintenant que nous nous apprêtons à construire notre siège. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Vous savez aussi que la CAF et la FIFA ont des critères et nous sommes aujourd’hui en train de cocher une autre cage de ces critères. Cela va permettre aux différents acteurs de ne plus être des nomades. Ça va permettre de libérer le centre technique national», a salué le ministre.

Ce bâtiment est également financé à travers le cycle 2016-218 et une partie du fonds du cycle 2023-2026. En dehors de sa construction, la FBF à travers le programme FIFA Forward 2023-2026 prévoit la réhabilitation du centre technique national, la construction de deux terrains, la construction d’un siège des ligues régionales.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

