Coopération : Le ministre en charge des Affaires étrangères de la Tunisie chez le Président du Faso

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a accordé une audience, ce lundi 1er juillet 2024, au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Etranger, Nabil AMMAR. Le ministre tunisien est à Ouagadougou pour la 8e session de la commission mixte Burkina Faso-Tunisie.

Avec le Chef de l’Etat, « j’ai pu évoquer l’engagement des deux parties pour dynamiser la coopération et les liens bilatéraux entre la Tunisie et le Burkina Faso », a déclaré Nabil AMMAR qui a salué l’excellence de la coopération entre les deux pays.

Selon lui, « ces relations, qui ont toujours été excellentes et fraternelles entre les peuples et les pays ne peuvent que se développer davantage ». Dans le cadre de la 8e session de la commission mixte, il a fait mention de la présence d’une importante délégation ministérielle et du président du patronat tunisien accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires, « pour donner du concret à cette session et hisser nos rapports bilatéraux à un niveau supérieur ».

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Etranger, Nabil AMMAR a également échangé avec le Président Ibrahim TRAORE de la politique internationale. Sur le plan bilatéral, les échanges ont porté sur le rapatriement sanitaire et le développement de la coopération sanitaire, sans oublier la question migratoire.

« Toutes les migrations légales, du Burkina et des autres pays africains sont absolument les bienvenues ; elles sont même à encourager et à développer dans nos deux pays. Ça va dans le sens du développement de l’économie des deux pays et de nos relations », a indiqué Nabil AMMAR. Il a, par ailleurs, appelé tous les pays à coordonner leurs efforts pour lutter ensemble contre les bandes mafieuses, qui profitent de la migration illégale.

« Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants, qu’ils soient Burkinabè, Tunisiens ou d’autres nationalités africaines soient les victimes de ces réseaux mafieux. Il ne faut pas céder à la campagne médiatique qui est menée uniquement pour mettre certains pays en difficulté, pour des intérêts politiques », a conclu le ministre Nabil AMMAR.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

