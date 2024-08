Maintenance des infrastructures ferroviaires : la nouvelle draisine GEISMAR de SITARAIL opérationnelle !

publicite

0 Partages Partager Twitter

En prélude aux prochains travaux de maintenance et de réhabilitation de la voie ferrée et des ouvrages ferroviaires, SITARAIL a acquis une nouvelle draisine qui a été réceptionnée le 25 juillet 2024 au port d’Abidjan.

La suite après cette publicité

Après des tests concluants opérés sur certains tronçons du réseau, la draisine a été intégrée dans notre parc d’engins-outils.

A noter que cet engin est essentiel pour les travaux de chantiers, notamment en matière de transport des équipes techniques et la manutention d’outillages nécessaires aux travaux de voie, surtout dans les zones difficilement accessibles par la route. Selon l’entreprise, cette acquisition, entre-autres, vient renforcer les capacités opérationnelles de ses équipes et témoigne de l’engagement de SITARAIL, de son nouvel actionnaire AGL – Africa Global Logistics du groupe italo-suisse MSC, et des États à poursuivre les investissements pour le développement et la modernisation du réseau Abidjan-Ouagadougou.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite