Assomption : « Cette célébration a une grande importance pour l’église catholique » (L’Abbé Patrick Nikiéma)

L’Assomption est l’une des grandes fêtes de la vie chrétienne célébrée chaque 15 août. Elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Les fidèles chrétiens du Burkina Faso, à l’instar de ceux du monde célèbrent cette fête. Allons à la découverte ou redécouverte de l’Assomption !

Célébrée le 15 août, l’Assomption commémore l’entrée de Marie, corps et âme, dans la gloire de son fils ressuscité. En effet, l’Assomption est l’une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Pour les chrétiens, Marie, la mère de Jésus Christ, représente la première personne humaine à entrer directement dans la gloire de Dieu.

Pour l’Abbé Patrick Nikiéma, prêtre à l’Eglise Notre Dame des Apôtres de la Patte d’Oie, cette célébration a pour but d’approcher davantage l’Homme de Dieu. « C’est donc une invite aux fidèles à vivre intensément cette célébration. Accroitre leur dévotion à Marie parce qu’elle est vraiment médiatrice auprès de Dieu pour nous. Elle a été comblée de grâce », lance-t-il.

A l’écouter, concernant l’histoire de cette fête, c’est le 1er novembre 1950 que le Pape Pie XII a défini comme dogme de l’assomption de la vierge Marie. Selon l’Abbé Patrick Nikiéma, cette fête n’est pas à confondre avec l’Ascension qui est relative à la montée de Jésus Christ au ciel.

Il précise que l’assomption de Marie est pour toute l’humanité une grande promesse de résurrection. « Et c’est au nom de cette promesse de résurrection que les chrétiens eux aussi célèbrent cette fête avec beaucoup de ferveur. Cette célébration a une grande importance pour l’église catholique. En ce sens que Marie a une place incontournable dans l’histoire du salut des Hommes.

Puisque Dieu est passé par elle pour redonner au monde sa beauté, pour redonner à l’homme son image originaire de ressemblance à Dieu. Marie est comme cette nouvelle aide qui est venue redonner à l’homme l’espérance d’une vie éternelle après la mort. L’espérance de ressembler à Dieu », explique-t-il.

L’Abbé Arnaud Wangrawa, actuellement en service à la paroisse Saint Guillaume de Tanghin, affirme que l’Assomption c’est la fête de l’élévation de la vierge Marie au ciel, corps et âme.

« L’église catholique affirme comme vérité de foi depuis le 1er novembre 1950 que la vierge Marie après son séjour terrestre a été glorifiée, élevée au ciel corps et âmes par son fils dans le ciel. Et c’est cette fête que nous célébrons chaque 15 août. C’est d’une grande fête pour nous parce que la vierge Marie est un Homme, ça veut dire un être humain, qui a eu le privilège d’entrée au ciel avec son corps et son âme. Et nous sommes très contents parce qu’on dit que le fait qu’elle soit là-bas elle intercède pour nous.

Nous lui demandons d’intercéder pour nous enfin que nous aussi nous puisons la rejoindre un jour dans la gloire du ciel avec son fils, avec Dieu le père et avec Dieu l’esprit Saint. C’est une fête très importante qui nous montre que nous sommes en marche vers le ciel et que dans cette marche il y a des gens qui nous ont devancés. Cette fête-là ranime encore notre foie et notre espérance dans la vie éternelle», souligne-t-il.

Il laisse entendre d’ailleurs qu’il organise un concert marial le 24 août 2024 au CENASA à 19H au prix de 3000 F CFA.

