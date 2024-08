« Sanou Kollo Daniel, un cinéaste au parcours singulier » : Le parcours d’un cinéaste en écrit

publicite

Le mercredi 14 aout 2024 à Ouagadougou, le professeur Jean Ouédraogo et le journaliste Nouhoun Thanou ont dédicacé leur livre « Sanou Kollo Daniel, un cinéaste au parcours singulier ». L’œuvre de 150 pages retrace l’exceptionnel parcours de Sanou Kollo Daniel, un pionnier du cinéma burkinabè.

Les Deux auteurs ont reconstitué le parcours du cinéaste burkinabè Sanou Kollo Daniel. Le professeur Jean Ouédraogo et le journaliste Nouhoun Thanou ont consacré cette œuvre écrite pour immortaliser le parcours d’un cinéaste atypique. Le titre » Sanou Kollo Daniel, un cinéaste au parcours atypique » porte tout le sens de l’œuvre.

Sanou Kollo Daniel, cinéaste est un réalisateur de films longs et courts métrages, des documentaires et des programmes télévisés. C’est cet homme d’expérience au palmarès cinématographique respectable et au parcours singulier qui est donné de découvrir à travers l’ouvrage, « livre » Sanou Kollo Daniel, un cinéaste au parcours singulier « .

Loin d’être une plage publicitaire, ce livre se veut plutôt didactique. Il est un début de recherche sur la vie et l’œuvre d’un cinéaste burkinabè, pas suffisamment connu de son public et dont l’itinéraire relève presque du miracle. C’est une piste de recherche à la disposition des étudiants de tous horizons, à commencer par ceux qui sont dans la filière cinéma.

« L’initiative est venue tout naturellement de par le besoin de faire connaître nos artistes Burkinabè à l’étranger. On a l’opportunité de contribuer au rayonnement de tout ce qui est culture burkinabè et africaine. Par le truchement de l’image le livre permet d’accéder à d’autres mondes, à des étudiants pour la plupart qui sont Américains qui n’ont pas toujours conscience des enjeux du cinéma africain », a fait entendre le Professeur Jean Ouédraogo, coauteur de l’œuvre.

Sanou Kollo Daniel a marqué son époque avec l’ardeur au travail et la discrétion dans l’efficacité. L’œuvre aborde le cinéaste depuis son enfance à Borodougou jusqu’à son film Ta Kami, en passant par son difficile et quasi impossible statut de cinéaste indépendant.

En deuxième lieu, ressort l’approche socio-anthropologique de ses films, en décortiquant des thématiques et les personnages dans leurs rôles, pour les comparer à ceux d’autres films avec lesquels ils partagent certaines réalités. La troisième partie a permis de revisiter la filmographie du cinéaste, étant lui-même le scénariste de toutes ses réalisations.

Et c’est une œuvre qui vient immortaliser le cinéaste qui en tire reconnaissance. « J’ai eu le pincement au cœur de voir beaucoup de mes collègues cinéastes disparaître sans laisser de trace que leurs films qui au bout de quelques années qu’on classe de vieux films voire qui sont oubliés par le public de chez nous. A besoin que ces films soient inscrits dans la mémoire collective comme étant des œuvres qu’on peut aller consulter tout moment qu’ils soient enseignés dans les universités, dans les écoles. Que notre histoire soit revalorisée », a exprimé le cinéaste.

Le Professeur Jean Ouédraogo est Titulaire de la Chaire Eleanor Howard O’Leary en Études Francophones au College of the Holy Cross (Massachusetts, USA) depuis 2015. Il enseigne les littératures et cultures francophones et anglophones d’Afrique et des Caraïbes.

Quant à Nouhoun THANOU, c’est un Journaliste puis enseignant, Nouhoun THANOU est sorti du moule des écoles professionnelles comme l’INA/ Paris, la DWAZ / Cologne en RFA, la RNTC Hilversum / Hollande et l’IAPM Ouaga.

Le livre « Sanou Kollo Daniel, un cinéaste au parcours singulier » est disponibles est disponible aux éditions Mercury de Ouagadougou à 6000 F CFA l’unité.

Akim KY

Burkina 24

