Koupèla/Gounghin : Karim NASRE troque la clé pour la houe sans remords aucuns

A Gounghin, village situé à 30 km de la ville de Koupèla, région du Centre-est, Karim NASRE, autrefois mécanicien à temps plein, fait de la production semencière son gagne-pain aujourd’hui et ce, depuis maintenant 3 ans de cela.

Pour cette campagne agricole humide 2024-2025, Karim NASRE a emblavé près de 20 ha de superficie, où il a produit 6 hectares de la semence de riz de la variété orylux, du niébé, du maïs, du sorgho et des arachides. L’exploit de Karim NASRE ne se limite pas seulement à la production semencière, il fait également du maraîchage en toute saison grâce à un bouli qu’il a fait creuser.

Son exploitation agricole présente une belle physionomie et il a même pu convaincre les plus sceptiques qui doutaient de la rentabilité de la production agricole. Selon notre producteur, la production semencière nourrit bien son homme et il arrive à prendre en charge convenablement sa famille. Sur sa parcelle de 6 hectares de riz, Karim NASRE a confié avoir investi 3 millions de FCFA et attend un rendement de 20 tonnes avec un retour sur investissement de 7 millions si toutefois la campagne agricole se termine bien.

Source : Union nationale des sociétés coopératives Producteurs Semenciers du Burkina

