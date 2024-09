ANNONCE: TECNO s’associe à TRANSFORMERS pour une nouvelle édition spéciale puissante de la série SPARK 30

publicite

Hong Kong – August 29, 2024 La marque de technologie innovante TECNO a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec la franchise TRANSFORMERS de Hasbro. Cette promotion passionnante impliquera la sortie d’une toute nouvelle édition TRANSFORMERS sur la série TECNO SPARK 30 en septembre, renforçant l’engagement de TECNO à offrir des expériences produits plus percutantes et personnalisées avec un design dynamique et emblématique pour la génération Z et les jeunes consommateurs modernes.

La franchise TRANSFORMERS a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde grâce à une narration visionnaire et des personnages qui incarnent un courage intrépide, une justice inébranlable et un esprit indomptable. La franchise jouit d’une immense popularité et compte de nombreux fans parmi les fans de tous âges dans le monde entier, et le chevauchement entre les passionnés de TRANSFORMERS et la génération Z et les jeunes utilisateurs de TECNO trouve une puissante synergie. Le lancement de la série SPARK 30 sera d’autant plus mémorable qu’il coïncide avec le 40e anniversaire de la franchise TRAMSFORMERS, coïncidant avec la sortie du nouveau film TRAMSFORMERS, TRANSFORMERS ONE. Les consommateurs peuvent s’attendre à ce qu’une série d’initiatives marketing conjointes et passionnantes soient déployées après le dévoilement officiel de la série SPARK 30.

« En travaillant avec TECNO, nous sommes ravis de présenter la franchise TRANSFORMERS à de nouveaux publics sous la forme d’un nouvel appareil intelligent avancé et puissant. Des promotions comme celle-ci nous permettent d’explorer de nouvelles façons d’impliquer et d’inspirer les fans de longue date et les nouveaux fans de l’univers TRANSFORMERS, d’autant plus que nous célébrons son 40e anniversaire et le nouveau film cinématographique mondial, TRANSFORMERS ONE. a déclaré Matt Proulx, vice-président principal, Expériences mondiales, partenariats et musique chez Hasbro.

Le premier film d’animation entièrement en images de synthèse de TRANSFORMERS, TRANSFORMERS ONE, sortira le 20 septembre 2024. TRANSFORMERS ONE est l’histoire d’origine inédite d’OPTIMUS PRIME et MEGATRON, mieux connus comme ennemis jurés, mais étaient autrefois des amis liés comme des frères qui ont changé. le sort de Cybertron pour toujours. Dans le tout premier film TRANSFORMERS entièrement animé en images de synthèse, TRANSFORMERS ONE présente un casting de stars, dont Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi avec Laurence Fishburne et Jon Hamm.

La série TECNO SPARK aspire à être le smartphone le plus convaincant adapté à la génération Z et à la jeune génération du secteur. Déjà appréciée par plus de 80 millions d’utilisateurs dans le monde, la série SPARK se distingue par son design emblématique jeune, dynamique et tendance, ses performances globales puissantes et ses capacités de caméra polyvalentes, ce qui en fait un choix préféré dans sa gamme de prix. Plus de détails sur les points forts et les fonctionnalités personnalisées de la série TECNO SPARK 30 et de l’édition TRANSFORMERS seront bientôt publiés.

À propos de TECNO

En tant que marque mondiale de technologie innovante présente sur plus de 70 marchés, TECNO s’est engagée à révolutionner l’expérience numérique sur les marchés émergents mondiaux, en poussant sans relâche à l’intégration parfaite du design contemporain et esthétique avec les dernières technologies. TECNO propose une large gamme de smartphones, d’appareils portables intelligents, d’ordinateurs portables et de tablettes, de systèmes d’exploitation HiOS et de produits pour la maison intelligente. Guidé par l’essence de sa marque « Stop At Nothing », TECNO s’engage à débloquer les meilleures et les plus récentes technologies pour les individus tournés vers l’avenir, les incitant à ne jamais cesser de rechercher le meilleur d’eux-mêmes et leur meilleur avenir. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site officiel de TECNO :

www.tecno-mobile.com.

ABOUT HASBRO

Hasbro est une société leader dans le domaine des jouets et des jeux dont la mission est de divertir et de connecter des générations de fans grâce aux merveilles de la narration et à l’exaltation du jeu. Hasbro propose des expériences de jeu aux fans de tous âges dans le monde entier, à travers des jouets, des jeux, des produits de consommation sous licence, des jeux et services numériques, des divertissements géolocalisés, des films, des émissions télévisées et bien plus encore. Avec un portefeuille de plus de 1 800 marques emblématiques, dont MAGIC : THE GATHERING, DUNGEONS & DRAGONS, Hasbro Gaming, NERF, TRANSFORMERS, PLAY-DOH et PEPPA PIG, ainsi que des marques partenaires de premier plan, Hasbro rassemble les fans où qu’ils soient, de la table à écran.

Hasbro est guidé par notre objectif de créer de la joie et une communauté pour tous les peuples du monde, un jeu, un jouet, une histoire à la fois. Depuis plus d’une décennie, Hasbro est régulièrement reconnue pour sa citoyenneté d’entreprise, notamment en étant nommée l’une des 100 meilleures entreprises citoyennes par 3BL Media, l’une des entreprises les plus éthiques au monde par l’Ethisphere Institute et l’une des 50 entreprises les plus soucieuses de leur communauté. aux États-Unis par le Civic 50. Pour plus d’informations, visitez https://corporate.hasbro.com ou @Hasbro sur LinkedIn.

À PROPOS DES TRANSFORMATEURS

La marque TRANSFORMERS est une franchise mondiale avec des millions de fans à travers le monde. Depuis 1984, la bataille entre les Autobots et les Decepticons a pris vie dans les films, les émissions de télévision, les bandes dessinées, les jouets innovants et les médias numériques, offrant d’incroyables expériences « PLUS QUE CE QUE L’ŒIL » aux fans de tous âges. Le lien durable qui unit la marque est rendu possible par la richesse de sa narration et de ses personnages: les héroïques Autobots qui cherchent à protéger toute vie.

