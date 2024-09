Burkina Faso : L’INSS organise une journée d’hommage au Dr Domba Jean-Marc Palm le 12 septembre 2024

publicite

Ceci est un communiqué de presse relatif à la Journée d’hommage au Dr Jean-Marc PALM, Directeur de recherche en Histoire politique et sociale.

L’Institut des Sciences des Sociétés (INSS) organise une journée d’hommage à Monsieur Jean-Marc PALM, Directeur de recherche en Histoire politique et sociale, admis à la retraite depuis le 31 décembre 2014.

Cette journée d’hommage qui aura lieu le 12 septembre 2024 à l’INSS à partir de 8h est une activité qui rassemble des amis, des parents, des collaborateurs, des acteurs du monde politique, des chercheurs et enseignants-chercheurs en sciences sociales et humaines.

En dédiant cette journée en hommage à Dr Jean-Marc PALM, l’INSS entend perpétuer une tradition de reconnaissance des efforts fournis par des chercheurs admis à la retraite et ayant effectué un brillant parcours académique qui mérite d’être célébré. C’est la reconnaissance du parcours riche en enseignements de ce chercheur dont la contribution au développement du Burkina Faso est inestimable et n’est plus à démontrer.

Dr Jean-Marc PALM, homme politique, a été Ministre des Affaires Étrangères, Directeur de la Coopération Scientifique et des Relations publiques et Secrétaire Général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique. Il a également été membre du Conseil Economique et Social et Président du Haut Conseil du Dialogue Social.

Des hautes fonctions lui ont valu des distinctions honorifiques : Chevalier et d’Officier de l’Ordre des Palmes Académiques, Commandeur de l’Ordre National et la dignité de Grand Officier de l’Ordre de l’Etalon.

Eminent chercheur depuis 1992, Dr Jean-Marc PALM a gravi tous les grades du CAMES (attaché de recherche, chargé de recherche, maitre de recherche et directeur de recherche). Homme scientifique, il a publié 32 articles scientifiques, 34 articles de vulgarisation et 07 ouvrages.

Á travers ses nombreuses publications scientifiques (ouvrages, articles scientifiques et de vulgarisation), il a donné des clés de compréhension du fonctionnement du champ politique burkinabè. Par ses multiples travaux, il a légué à la génération montante des outils de formation intellectuelle, scientifique et politique en vue d’une meilleure participation au processus de construction endogène de notre chère patrie, le Burkina Faso.

Il se présente déjà aux yeux des jeunes chercheurs comme une référence, un repère et même une source d’inspiration intarissable nécessaire à un renouvellement générationnel de qualité dans l’univers de la recherche scientifique et de l’enseignement universitaire.

La journée d’hommage sera animée de témoignages sur la vie de cette sommité politique burkinabè et africaine, de communications scientifiques et d’exposition de productions scientifiques. Elle permettra aux différents participants d’interagir à travers des sous-thèmes sur la thématique principale intitulée : « Autour de l’intégration africaine ».

L’INSS invite l’opinion publique à prendre une part active à cette journée qui se présente comme un moment de communion entre les chercheurs et des acteurs de divers horizons autour de la thématique centrale qui est d’actualité.

Contact presse : Minimalo Alice SOME / SOMDA, Cheffe du département Sciences Juridiques, Politologie et Histoire.

