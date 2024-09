publicite

Créer une identité musicale et rythmique propre au Rap burkinabè, redynamiser le mouvement HIP HOP à travers le RAP au Burkina Faso, propulser et rendre compétitifs à l’international les jeunes rappeurs burkinabè par la promotion, le coaching et le management. Ce sont des raisons qui ont occasionné la naissance de la compétition « FASO RAP MASSA ».

Avec 40 jeunes rappeurs sectionnés, les 19 et 26 septembre 2024 sont retenus pour les phases préliminaires de la compétition au CENASA à Ouagadougou. « À l’issue de ces deux phases préliminaires, 30 rappeurs seront retenus pour les quart de finale le 03 octobre au CENASA ; à l’issue de cela, 20 rappeurs s’affronteront le 12 octobre toujours au CENASA pour la demi-finale, et la finale se déroulera en fin octobre avec 06 rappeurs », a expliqué Romuald Ouédraogo, membre du comité d’organisation.

Le présent concours se distingue des précédents par sa vision, la nature des récompenses, le déroulement et les opportunités énormes qu’il offrira aux lauréats. Le 1er prix est composé d’une voiture, une production audiovisuelle incluant des résidences de création, un album, des clips, la formation, le 2e prix est composé d’une moto et un single, le 3e prix est composé d’un ordinateur portable, un single et d’un casque de musique, ajoute Romuald Ouédraogo.

Pour expliquer le bien fondé de l’initiative, le comité d’organisation de cette compétition « FASO RAP MASSA » était face à la presse le vendredi 06 septembre 2024 à Ouagadougou. Faso RAP MASSA est né du constat que le rap burkinabè dans son ensemble a connu un certain recul par rapport à ses années plus glorieuses, a laissé entendre Moussa Porgo, président du comité d’organisation.

« Nous sommes partis d’un constat que la musique burkinabè a besoin d’un souffle nouveau. Le Hip hop a légèrement baissé de forme. Pour nous, cette baisse de forme impacte toute la musique burkinabè. L’idée pour nous c’est de redynamiser le hip hop pour redynamiser toute la musique burkinabè. Au sortir de ce concours, nous travaillerons avec le lauréat de telle sorte à l’assoir professionnellement », a-t-il soutenu.

La compétition se tient sous le thème « À l’ère du numérique, place et rôle du Hip Hop dans un contexte d’insécurité ». Le but ultime de la mise en œuvre des activités de ce présent projet est d’accompagner les jeunes rappeurs à la création d’une identité musicale basée sur une rythmique propre aux Burkinabè.

« Nous souhaitons créer des beats types avec sonorités et mélodies inspirées de nos traditions et/ou instruments qui vont à la fois être dansants tout en étant identifiables au Burkina Faso. Pour ce faire, des beat-makers créeront des instrumentaux allant dans ce sens pour les différentes phases de la compétition », a fait savoir Moussa Porgo.

L’Association Cultures Endogènes, porteuse du projet « Faso Rap Massa », est une structure apolitique et à but non lucratif, qui s’est fixée pour mission de contribuer au développement des activités socio-culturelles et artistiques par la mise en œuvre d’activités spécifiquement basées sur la créativité, le développement de l’industrie burkinabè, l’émergence des acteurs du secteur culturel.

« À l’issue de ce concours on espère avoir de nouvelles stars que personne ne connaissait avant qui auront les moyens de s’exprimer travailler dans des bonnes conditions, dans des studios professionnels… », a laissé entendre l’artiste Frère Malkhom, président de l’association porteuse du projet.

Akim KY

Burkina 24

