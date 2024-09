Université d’été des jeunes de l’AES : Le Président du Faso invite la jeunesse à faire échec à la manipulation

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu, en audience ce vendredi 27 septembre 2024, une délégation des organisateurs de la première édition de l’université d’été des jeunes des pays membres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Conduite par les ministres en charge de la Jeunesse et des Sports du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la délégation a fait le point des travaux au Capitaine Ibrahim TRAORE et recueilli ses orientations.

Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne du Mali, Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA, porte-parole de la délégation, cette première édition de l’université d’été des jeunes de l’AES, organisée par les structures de volontariat des trois pays, a été une occasion de sonner la mobilisation et susciter plus d’engagement chez les jeunes de l’espace AES autour de la question du volontariat.

Au cours de l’audience, le Chef de l’Etat a prodigué des conseils et donné des orientations aux organisateurs. « Le Président du Faso a d’abord rappelé l’importance de la jeunesse dans le cadre de la mission qui est assignée à chacun de nos départements, surtout dans les grands défis de nos pays », a indiqué le porte-parole.

A cette occasion, le Capitaine Ibrahim TRAORE a aussi appelé à un engagement volontaire des jeunes des trois Etats membres de l’AES. « Nous avons besoin d’une jeunesse qui est présente, une jeunesse engagée et qui apporte des changements, des solutions. Dans ce cadre, le rôle du volontariat est important », a souligné le ministre malien en charge de la Jeunesse et des Sports.

Selon le ministre FOMBA, le Président Ibrahim TRAORE a invité les jeunes de l’AES à avoir un esprit de discernement et à se départir des messages de manipulation propagés sur les réseaux sociaux par des acteurs qui veulent déstabiliser nos Etats.

Aux cours des travaux de l’université d’été, les trois pays ont décidé de capitaliser les acquis et les expériences en matière de jeunesse et de volontariat. A travers une motion, les participants ont apporté leur soutien ferme au Président du Faso.

La première édition de l’université d’été des jeunes de l’AES s’est tenue du 25 au 27 septembre 2024 à Ziniaré dans la région du Plateau central.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

