Projet d’Infrastructure à Clé Publique (ICP) : Bientôt une infrastructure pour garantir la sécurité des transactions numériques au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Du 30 septembre au 3 octobre 2024, le Ministère de la Transition Digitale via l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) organise un atelier de cadrage à Loumbila, dans la province d’Oubritenga, pour poser les bases de la mise en œuvre du projet d’Infrastructure à Clé Publique (ICP).

La suite après cette publicité

Le Burkina Faso veut bâtir une infrastructure gouvernementale PKI qui comprend des autorités de certification racine et émettrices, des autorités d’enregistrement, ainsi qu’une solution complète de signature électronique à distance. Le projet d’Infrastructure à Clé Publique (ICP) est une initiative stratégique qui inclut la création d’une Autorité de Certification (CA), chargée de délivrer et de gérer ces certificats numériques, protégeant ainsi les communications administratives et commerciales.

Pendant quatre (04) jours, les participants à l’atelier de cadrage en cours du 30 septembre au 3 octobre 2024, vont discuter des objectifs du projet, des ressources nécessaires et des étapes à suivre pour la mise en œuvre d’Infrastructure à Clé Publique (ICP).

L’infrastructure à clé publique jouera un rôle crucial dans la transformation digitale du pays. Les citoyens, les entreprises, les institutions financières et les administrations seront les grands bénéficiaires de cette infrastructure, qui leur permettra d’opérer en toute sécurité dans un environnement numérique de plus en plus présent dans le quotidien des citoyens selon Boukaré Sebastien Yougbaré, Directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).

Il a ajouté que le projet permettra aussi de dématérialiser de nombreux processus administratifs des entreprises à travers la sécurisation des transactions commerciales en ligne, ainsi que de l’authentification fiable des partenaires commerciaux ainsi que la signature électronique qui facilitera la conclusion de contrats à distance, réduisant ainsi les délais et les coûts.

« Ce projet est notre réponse aux défis de notre temps. C’est notre manière de dire au monde que le Burkina Faso prend en main son destin numérique. En mettant en place cette infrastructure, nous faisons bien plus que protéger des systèmes. Nous protégeons des vies, nous sécurisons des moyens de subsistance, nous garantissons l’avenir économique de notre nation », a souligné Boukaré Sebastien Yougbaré.

La mise en œuvre de l’Infrastructure à Clé Publique (ICP) a été confiée à CYBASTION Institute of Technology, firme américaine qui offre des solutions technologiques dans le domaine de la cybersécurité. Pour Andrey Biyon, Directeur des opérations de la firme, l’ICP est une infrastructure structurante qui permet l’identification et la sécurisation des échanges sur des individus sur internet.

« Cette infrastructure permet d’avoir des identités numériques. Nous avons le support du gouvernement américain. L’Ambassade américaine suit évidement ces évolution de très près. Elle nous aide à mobiliser toutes les énergies américaines et les entreprises américaines avancées dans le domaine qu’on développe », a-t-il dit.

Les cyberattaques sont de plus en plus présentes, chose qui pourrait être objet de menace pour les infrastructures critiques. Mais le DG de l’ANSSI rassure. « Nous sommes ici pour garantir que chaque citoyen, chaque entreprise, chaque institution puisse se sentir protégé dans cet environnement numérique. Que chaque transaction électronique soit sûre, que chaque information soit confidentielle, et que la confiance que nos concitoyens placent en nos systèmes ne soit jamais compromise », a-t-il laissé entendre.

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite