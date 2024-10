Boassa/Arrondissement 7 Ouaga : La veille citoyenne en mode curage des caniveaux

publicite

La veille citoyenne de Boassa, dans l’arrondissement 7 de Ouagadougou, a organisé une journée de salubrité le samedi 28 septembre 2024. A ses côtés, l’association russo-burkinabè « African Initiative » et la délégation spéciale de l’arrondissement.

La veille citoyenne de Boassa a procédé au curage des caniveaux de leur arrondissement. Pelles, brouettes, pioches et tricycles de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire ont été mis à contribution pour la circonstance. « Si nous nous mobilisons pour aider notre arrondissement, notre pays, ça va vraiment arranger les choses », a déclaré Souleymane Ouédraogo, président de la veille citoyenne de Boassa.

La délégation spéciale de l’arrondissement 7 de Ouagadougou a également participé à la réussite de cette journée de salubrité en mettant à contribution les tricycles de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire.

« African Initiative a pris l’engagement d’accompagner la veille citoyenne dans cette activité. Je vous exhorte à rester dans cet élan pour le bien de notre arrondissement », a demandé Marie Wendata Yougbaré, Présidente de la délégation spéciale (PDS) de l’arrondissement 7 de Ouagadougou, aux initiateurs de cette journée de salubrité.

« African Initiative », pour sa part, a soutenu en matériels et financièrement. « Nous sommes ici pour débarrasser les caniveaux et la rue des ordures. Avec notre concept ‘’ville propre’’, « African Initiative » a toujours été là pour accompagner les écoles, les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), les marchés pour plus d’assainissement », a fait remarquer Martin Yaméogo, membre de l’association.

Cette journée a suscité l’engouement des populations de Boassa à tel point que la délégation spéciale a sollicité une autre journée de salubrité, en faveur cette fois du marché de Boassa.

