« Sympo granit 2024 » : Au cœur des granites éloquents à Laongo

Le samedi 11 octobre 2024, le Ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a procédé au lancement de la 14e édition du Symposium international de sculptures sur granite de Laongo.

Cette année, ce sont au total quinze (15) artistes professionnels et quatre (04) assistants de neuf (09) pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe qui prennent part à la présente résidence. Il s’agit du Mali, du Zimbabwé, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, de l’Inde, du Sénégal, de la France, de la République Démocratique du Congo et du Burkina Faso.

En dépit des contingences liées à la crise sécuritaire, le Burkina Faso se félicite de la tenue effective de cette 14ème édition de la biennale des arts plastiques. À l’ouverture de l’édition, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a tenu à reconnaître l’œuvre pionnière des pères fondateurs pour avoir porté la biennale de la sculpture de Laongo qui est maintenant selon lui, un des symboles forts du rayonnement culturel du Burkina Faso.

« Cette œuvre est démonstrative de la grandeur de tous les acteurs, des artistes plasticiens burkinabè, et aussi de ceux des pays amis qui ont considérablement contribué à rendre le granite éloquent ici à Laongo », a-t-il dit. C’est le lieu pour le ministre de rendre hommage aux artistes plasticiens pour leur contribution à la résilience du pays.

Le ministre n’a pas manqué de citer l’engagement du Commissariat de la présente édition du Symposium composé d’artistes plasticien émérite comme Sidiki Ky, le Docteur Edwige Zagré, Vincent Koala et Alcény Seydou BARRY,

Mickaïlou Sidibé, Ministre en charge de l’Urbanisme, des Affaires Foncières et de l’Habitat, le parrain de cette édition du Symposium s’est inscrit dans le même ordre. « Chers artistes, je voudrais vous rendre un vibrant hommage, étant convaincu que les deux semaines vous suffiront pour tracer des formes, des courbes et des sillons qui contribueront à briser les barrières entre les peuples et à la promotion de la paix et la cohésion sociale », a-t-il exprimé.

« Sympo granit 2024 » est une édition de la maturité selon Jean Emmanuel Ouédraogo qui dit avoir engagé depuis 2023 une réflexion en vue de la professionnalisation de la biennale et de son positionnement stratégique, sur l’échiquier national et international.

La Conférence publique sur le thème « Trente-cinq ans de création contemporaine sur le site de sculptures sur granite de Laongo : quelle contribution au développement national », a servi de cadre pour créer des interactions entre les parties prenantes, à l’effet de parvenir à des propositions intéressantes en faveur du développement de la création artistique au Burkina Faso.

En rappel, l’édition 2024 du Symposium international de sculptures sur granite de Laongo se déroule du 3 au 24 octobre prochain à Laongo, au Burkina, dans la région du Plateau-Central.

Akim KY

Burkina 24

