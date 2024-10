1re édition de la SENACO : Des personnes vulnérables initiées à la couture

publicite

0 Partages Partager Twitter

Au 2e jour de la 1re édition de la Semaine nationale de la couture (SENACO), l’Union nationale des couturières du Faso (UNCF), toujours accompagnée de ses partenaires, dont la Fondation Faso persévérance, a procédé au lancement officiel de l’intégration des personnes vulnérables et/ou PDI dans les ateliers de couture relevant de son choix. La cérémonie est intervenue à l’atelier de couture « Wendy Création » sis au quartier Boulmiougou de Ouagadougou, ce mardi 15 octobre 2024.

La suite après cette publicité

Au programme des activités de la 1re édition de la Semaine nationale de la couture (SENACO), il est prévu l’intégration des personnes vulnérables et/ou Personnes déplacées internes (PDI) dans les ateliers de couture relevant du choix de l’Union nationale des couturières du Faso (UNCF).

« Wendy Création », sis au quartier Boulmiougou de Ouagadougou, a été choisi pour abriter le lancement desdites intégrations. Anna Dipama/Traoré, fondatrice et promotrice de l’atelier de couture dit faire dans la couture depuis plus d’une vingtaine d’années et accueille au sein de sa structure des personnes vulnérables.

« Depuis l’ouverture de mon atelier, j’ai formé plus d’une trentaine de filles dont certaines possèdent leur propre atelier », a-t-elle confié. C’est donc avec une immense joie qu’elle dit accueillir ces personnes déplacées et orphelines.

Dr Wendbe Aristide Razak Sawadogo, président de la Fondation Faso persévérance, partenaire officiel de la SENACO, a laissé entendre que cette seconde activité est la matérialisation des conventions signées la veille, à l’occasion du lancement officiel de la SENACO.

A Wendy Création, 7 PDI ont été intégrées. A l’en croire, au moins 5 PDI seront également intégrées dans chacun des ateliers et centres de formations en couture correspondant au nombre d’associations membres de l’Union nationale des couturières du Faso à savoir 654. « Nous félicitons la promotrice et tous les autres couturiers et couturières en train d’intégrer d’autres PDI au même moment que nous », a-t-il en somme déclaré.

Neimata Kabré, PDI venant de Fada N’Gourma, a témoigné sa gratitude à l’endroit des initiateurs et acteurs de la SENACO. « Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. C’était difficile, mais grâce à vous, ça va. Je vous dis encore merci beaucoup », a-t-elle réagi.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite