L’Association Taafé Vision a procédé à la projection de l’avant-première du film « Affranchie » de Naima Maguilatou Traoré le jeudi 17 octobre 2024 à l’Institut Imagine à Ouagadougou. Ce film court métrage est le projet lauréat de filles incubées par l’Association Taafé Vision dans le cadre du projet Artivisme pour un monde plus juste.

« AFFRANCHIE », le projet lauréat de la jeune réalisatrice Naima Maguilatou Traoré est construit autour du mariage de Dia, une étudiante de 23 ans sous contraceptif. La belle-mère de Dia offusquée par ce choix exige d’elle une grossesse avant les 15 jours de confinement traditionnel. Ben, son époux, après maintes réticences finit par céder à la pression de Maman, sachant que cela va à l’encontre du projet de vie de couple qu’ils ont planifié avec minutie. Quand Dia décide de plier bagages, sa belle-mère passe à une confession inouïe.

Le scénario met en scène une jeune fille déterminée à être maitre de sa vie malgré les pesanteurs sociales, d’où le titre Affranchie. D’ailleurs, ce film est inspiré d’un fait réel, selon la réalisatrice. « Ma voisine est une mère et femme au foyer qui fait des enfants chaque année sans avoir droit à la contraception. Chaque année, elle porte des bassines d’eau avec un ventre rond.

Elle a fait beaucoup d’enfants, maintenant elle a commencé à faire des fausses couches parce qu’elle est fatiguée. Maintenant le message que je veux adresser à la société est que le corps de la femme lui appartient. Le fait de faire des enfants c’est bien, mais il y a aussi son épanouissement personnel », a-t-elle laissé entendre.

Le film Affranchie a été réalisé dans le cadre du projet artivisme pour un monde plus juste, un programme de formation de femmes en écriture et réalisation de film court métrage et de projections-débats à travers les provinces du Burkina Faso. Le projet est financé par Foundation for a Just Society (FJS), sa mise en œuvre couvre la période 2023-2025.

1er novembre 2023 marque le début du programme. Suite à un appel à candidatures autour de la thématique « Droits des femmes et Engagement citoyen », dix (10) projets de femmes sur vingt-sept (27) sont retenus et bénéficient d’une série de formations sur tout le processus de fabrication de film court métrage fiction, exempt de stéréotypes de genre notamment en technique d’écriture de scenario, technique de mise en scène, technique de prise de vues, selon Azaratou Bancé, coordinatrice de l’association Taafé Vision.

La promotion du droit de la femme est une thématique pertinente, selon Dioni Abdoulaye, conseiller technique du ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme qui a réitéré l’engagement du ministère auprès de l’Association Taafé Vision porteuse de projet dans le cadre de la promotion des droits de la femme et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) au moyen du film.

Akim KY

Burkina 24

