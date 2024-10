AFRIC Carrières, filiale du Groupe COGEB International, meilleure entreprise de carrières de l’Afrique de l’Ouest

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Groupe COGEB International est heureux de porter à la connaissance de son personnel et de l’ensemble des Burkinabè que sa filiale AFRIC Carrières a été distinguée meilleure entreprise de carrières d’Afrique de l’Ouest, lors de la 6e édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) tenue du 26 au 28 septembre 2024, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Cette distinction est un honneur et une véritable marque de reconnaissance pour tout le personnel du leader des travaux publics et particulier des travailleurs des différents sites de AFRIC Carrières de Pousoug-Ziga(Ziniaré), Yimdi (Tanghin-Dassouri) et Sogossagasso (Bobo-Dioulasso).

COGEB International par la voix du Président de son directoire, Monsieur Moctar Mando remercie tous les travailleurs et particulièrement ceux des différents sites de AFRIC Carrières dont le travail acharné et les efforts conjugués lui ont valu cette distinction.

L’entreprise leader et championne dans les carrières en Afrique de l’Ouest remercie également les autorités pour cette reconnaissance du travail de qualité et des efforts fournis pendant 30 ans par le Président de son directoire pour assurer la qualité de service. Elle réitère aussi sa reconnaissance à l’Association des carriers du Burkina (ACAB) dont la contribution à cette performance internationale est inestimable.

Les installations des carrières respectant les normes internationales en matière de protection des êtres et de l’environnement, AFRIC Carrières est incontestablement, aujourd’hui, la référence au Burkina Faso et à l’international dans le domaine de la production industrielle de granulats.

Ses carrières de concassage modernes à Pousoug-Ziga (Ziniaré), Yimdi (Tanghin-Dassouri) et Sogossagasso (Bobo-Dioulasso) et à travers toute l’étendue du territoire national, satisfait les besoins des Burkinabè entout type de granulats de qualité (fillers, sables, graves, gravillons, ballasts) pour tout type d’usage (revêtement routier, béton, travaux ferroviaires et miniers, immobilier, cimenterie, pavage, etc.).

Correspondance particulière

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite