PADEV 2024 : Daniel Dindji, fondateur de CinetPay, couronné pour son leadership dans la fintech africaine

Lors de la grandiose cérémonie du Prix Africain de Développement (PADEV) 2024, tenue à Kigali du 14 au 16 octobre, Daniel Dindji, CEO et co-fondateur de CinetPay, a reçu le prestigieux Prix de l’Excellence Africaine dans la catégorie « Meilleur Promoteur de Services de Paiement Électronique« . Une distinction qui consacre son engagement à transformer le paysage financier du continent et à faciliter l’inclusion numérique pour des millions d’Africains.

Le PADEV vise à mettre en lumière les acteurs qui participent de manière significative au développement de l’Afrique, et c’est dans ce cadre que Daniel Dindji a été reconnu pour son apport majeur dans l’essor de la fintech. CinetPay, la solution de paiement électronique qu’il a fondée en 2016, est aujourd’hui un acteur incontournable dans plusieurs pays africains.

CinetPay : Une solution de rupture pour les paiements en Afrique

En 2021, grâce à une levée de fonds de 2,4 millions de dollars, **CinetPay** a relevé un défi de taille en Afrique : offrir à des millions de petites et moyennes entreprises ainsi qu’à des organisations un accès à des solutions de paiement simples, rapides et sécurisées.

Cette plateforme permet aux utilisateurs de recevoir et d’effectuer des paiements via mobile money, cartes bancaires et portefeuilles électroniques, rendant les transactions plus fluides et accessibles, y compris pour les personnes non bancarisées.

Cette approche innovante répond à un besoin critique dans un continent où les systèmes de paiement traditionnels peuvent être coûteux et inaccessibles pour une grande partie de la population. En réduisant ces barrières, CinetPay s’est imposée comme un catalyseur de croissance pour les économies locales, permettant à des entreprises de divers secteurs de se développer et de prospérer.

Ce prix, c’est un encouragement pour aller plus loin

Daniel Dindji, qui a assisté à la remise des prix à Kigali, a exprimé toute sa gratitude en recevant cette distinction. « Ce prix n’est pas seulement une reconnaissance de mon travail personnel, mais surtout de celui de toute mon équipe.

Nous avons une mission : rendre les paiements accessibles à tous, et cela, c’est un projet collectif », a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette reconnaissance vient renforcer sa détermination à aller encore plus loin pour améliorer l’accès aux services financiers en Afrique.

Des ambitions pour un avenir digitalisé et connecté

Malgré les nombreux succès déjà engrangés, Daniel Dindji et CinetPay ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. « L’avenir de la fintech en Afrique est prometteur et plein de possibilités », affirme-t-il. Il envisage déjà d’étendre les services de CinetPay à de nouveaux marchés tout en intégrant des technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle, pour offrir des services encore plus performants et personnalisés. Il ambitionne également de développer des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux afin de faciliter l’expansion du commerce numérique africain à l’échelle mondiale.

Pour Dindji, l’innovation est au cœur de sa vision. Il estime que l’adoption de technologies telles que la blockchain pourrait révolutionner les transactions sur le continent, en offrant une sécurité renforcée et des coûts réduits. « Nous voulons non seulement être les leaders des paiements électroniques en Afrique, mais aussi les pionniers de la finance digitale à l’échelle globale », déclare-t-il.

Une Afrique prête à innover

En honorant Daniel Dindji, le PADEV 2024 met en avant une nouvelle génération de leaders africains qui, à travers l’innovation et la technologie, redéfinissent les contours de l’avenir du continent. Ce prix symbolise l’aspiration croissante de l’Afrique à adopter des solutions locales pour répondre à ses défis uniques.

