Communiqué : L’Institut Panafricain pour le Développement région Afrique de l’Ouest – Sahel (IPD-AOS) organise trois formations en Novembre 2024

Lien d’inscription : https://forms.gle/SagTM6uNBHft6LCr6

Formation 1 : Formation en gestion des projets alimentaires et nutritionnels (Certificat)

Cette formation vise à doter les participants des compétences nécessaires pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets destinés à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une population. Les objectifs sont multiples : comprendre les enjeux de la malnutrition, maîtriser les outils de gestion de projet, développer des projets durables, favoriser la collaboration multisectorielle et renforcer les capacités en matière de suivi-évaluation. Les thèmes abordés incluent les déterminants de la malnutrition, les cycles de vie des projets, la gestion de budgets, le suivi-évaluation, la communication et la collaboration.

Formation 2 : Formation des Formateurs en Genre et Développement (Attestation)

L’Objectif de cette formation est de former des multiplicateurs capables de transmettre les connaissances sur le genre, de promouvoir l’égalité et d’accompagner les organisations dans l’intégration de cette perspective dans leurs actions. Les participants acquièrent les compétences nécessaires pour concevoir et animer des formations, analyser les programmes sous l’angle du genre, et développer une approche critique.

Formation 3 : Management des conflits et prévention de l’extrémisme violent (Certificat)

Cette formation vise à former des acteurs capables de prévenir et de résoudre les conflits, en particulier ceux pouvant conduire à l’extrémisme violent. Les participants apprendront à identifier les facteurs de risque, à mettre en œuvre des programmes de prévention, à renforcer les capacités des communautés et à contribuer à la construction d’une paix durable.

