L’artiste instrumentiste Tao Irisso, alias Tao le flûtiste du Sahel, a sorti officiellement son tout premier album baptisé « Kitago » le mardi 12 novembre 2024 à Ouagadougou. Cet album entièrement instrumental, premier du genre enregistré au Bureau Burkinabè du Droit d’Auteur (BBDA) est un hommage aux artistes instrumentistes pour les propulser au-devant de la scène musicale.

L’album « Kitago » est un opus de 9 sons instrumentaux mettant en lumière la flûte, le kundė, la calebasse, et l’arc à bouche, chaque instrument vibrant d’une histoire ancienne et d’une sagesse collective. TAO nous propose ici une œuvre pour la promotion, la sauvegarde, et la valorisation des instruments traditionnels, faisant résonner l’âme du Burkina Faso et du Sahel.

L’album tire son nom de « Kitago, » signifiant « La Marche du Roi ou le défilé du roi » en langue San. « Cet album d’ouverture incarne la majesté et la solennité d’un défilé royal des chefs Samo en particulier celui du village de Gomboro, tandis que les autres titres explorent des thèmes universels comme l’hospitalité africaine, la solidarité, l’entraide, et la quête de paix dans un monde tourmenté ».

Avec « Kitago, » TAO, le Flûtiste du Sahel, initie les auditeurs dans un voyage sonore enraciné dans la tradition et teinté d’émotions profondes. Car dans « Kitago » les instruments ne sont pas simplement des accompagnements, ils racontent des histoires.

Les sonorités de la flûte s’élèvent comme une prière pour la paix, la calebasse résonne comme un battement de cœur, le Kundé raconte des récits de bravoure et de fraternité, et l’arc à bouche murmure les échos d’un passé ancestral TAO fait parler les instruments pour honorer les chefs traditionnels, exprimer l’amour, célébrer la joie, et rendre hommage à la résilience des déplacées internes, les peuples du Sahel notamment (Burkina Faso, Mali et Niger) face aux épreuves du terrorisme.

« Le musicien doit s’exprimer par son instrument et le chanteur par sa bouche », ces propos de l’artiste font comprendre son choix de consacrer entièrement Kitago « en album instrumental ». À travers cet album, TAO rend hommage à l’art de l’instrumentiste, souvent dans l’ombre des chanteurs.

Le titre « Kitago » éponyme de l’album, est une invitation à la découverte de la culture San et de la noblesse de la tradition africaine. Ce morceau instrumental, porté par la flûte et le Kundé, exprime le quotidien et les rites d’un village samo, notamment à travers le défilé symbolique du chef entouré de sa communauté.

TAO Irisso, connu sous le nom de TAO le Flûtiste du Sahel, est un flûtiste autodidacte et multi-instrumentiste originaire de Gomboro, un village Samo dans la province du Sourou, région de la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24

