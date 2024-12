COP 29 à Bakou : La CONAJEC dresse le bilan de sa participation

publicite

La Coordination nationale des jeunes pour l’environnement et le climat (CONAJEC) a initié un atelier de restitution de la COP 29 le jeudi 12 décembre 2024 à Ouagadougou. L’objectif est de rendre compte des grandes décisions prises durant les deux semaines de travaux sur le dérèglement climatique à Bakou en Azerbaïdjan.



Du 11 au 22 novembre 2024, il s’est tenu à Bakou en Azerbaïdjan la 29ème conférence des parties, la COP 29. A cette occasion, une délégation burkinabè de 8 jeunes issus du programme national des “Jeunes Délégués” développé avec le soutien de Oxfam y ont pris part.

Selon Alassane Ouédraogo, porte parole de la CONAJEC, a l’issue des conclusions des travaux de la COP 29, une restitution s’impose. D’où la tenue du présent atelier avec pour but de partager les points saillants de cette conférence mondiale, les décisions qui ont été prises ainsi que leurs implications pour le pays des Hommes intègres.

Fidèle Yaméogo, chargé de mission du ministre en charge de l’environnement, a tout d’abord salué la participation de la délégation burkinabè à ce rendez-vous de la transition écologique. Une chose qui, selon lui, leur a permis d’acquérir des connaissances et des perspectives qui sans nul doute vont enrichir les actions menées au niveau national.

« La COP 29 ce n’est pas qu’une série de débats et de décisions prises à l’échelle internationale. C’est un appel à agir localement, concrètement, et surtout ensemble. Et qui mieux que vous la jeunesse, pour porter ce changement ? Vous êtes les innovateurs, les militants, les voix du futur. C’est pourquoi il est pertinent de partager les enseignements tirés de la COP 29, discuter des solutions adaptées à notre contexte et définir les prochaines étapes pour accélérer la transition écologique au Burkina Faso », a-t-il apprécié.

Aussi, il a notifié que l’atelier sera une occasion pour les participants de réfléchir sur les enjeux clés abordés lors de la COP 29. Mais aussi d’identifier les actions à mettre en place afin d’amplifier les voix de la jeunesse et engager une mobilisation nationale. « Il est impératif que chaque acteur, qu’il s’agisse de l’État, d’entreprises, d’ONG où de citoyens soit impliqué dans cette démarche. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre. Les actions que nous prenons aujourd’hui dessineront le monde de demain. Nous devons faire preuve d’ambition, d’innovation a et de solidarité », a-t-il suggéré.

La participation des membres de la CONAJEC a été possible grâce à l’implication de l’ONG Oxfam. A cet effet, Omer Kaboré, directeur pays de Oxfam, la COP 29 a indiqué que la rencontre a renforcé les ambitions climatiques mondiales de façon générale et celle du Burkina Faso en particulier. « Les jeunes délégués qui ont participé à cette COP apporteront leur éclairage sur les discussions auxquelles ils ont pris part, ainsi que les engagements pris par les différentes parties prenantes. Leurs interventions enrichiront nos réflexions et stimuleront des initiatives concrètes », a-t-il soutenu.

Il faut noter que la Coordination nationale des jeunes pour l’environnement et du climat est une organisation dynamique de jeunes leaders regroupant une centaine d’association et d’organisation à travers le Burkina Faso. Elle a été fondée lors de la 11ème édition de la conférence des jeunes (COY 11) qui s’est tenue à Paris en novembre 2015.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

