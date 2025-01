Le 3 janvier, un rappel des défis : L’UAS interpelle le nouveau gouvernement

publicite

À l’occasion du 59ème anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 1966, l’Unité d’Action Syndicale (UAS) a appelé les travailleurs burkinabè à la vigilance et à l’action. Dans un discours prononcé le vendredi 03 janvier 2025 à Ouagadougou, l’UAS a dressé un état des lieux de la situation socio-politique du pays, mettant en exergue les défis auxquels sont confrontés les travailleurs et les populations en général.

59 ans après, l’Unité d’Action Syndicale (UAS) rappelle que l’héritage du 3 janvier 1966, marquant la chute du pouvoir de Maurice Yaméogo, est toujours d’actualité. À l’occasion, la centrale syndicale a dressé un bilan tout en traçant des perspectives.

L’UAS a rappelé le contexte difficile dans lequel se trouve le Burkina Faso, marqué par la persistance des attaques terroristes, les atteintes aux droits et libertés fondamentaux, la hausse du coût de la vie et la diminution du pouvoir d’achat.

« Si on note le retour de certains déplacés internes dans leurs localités d’origine, ainsi que le retour du front des magistrats réquisitionnés de force en août 2024, il reste que des populations continuent de subir les attaques de groupes armés terroristes et des villages entiers sont déguerpis. De nombreux citoyens arbitrairement réquisitionnés ou enlevés depuis de nombreux mois sont toujours détenus et de nombreuses familles sont sans nouvelle de leurs proches disparus.

La pratique des enlèvements se poursuit avec les cas récents de professeurs d’Histoire-Géographie et de Français/Histoire-Géographie, enlevés suite aux positions qu’ils ont prises à propos des difficultés que pose la réinstauration de cours d’éducation civique dans l’enseignement post-primaire et secondaire. Le secrétaire général de la CGT-B, le camarade Moussa DIALLO, qui a été victime d’une tentative d’enlèvement et a été abusivement licencié », a cité Ernest Ouédraogo, Secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs du Burkina Faso (USTB) .

Malgré ces difficultés, l’organisation syndicale a salué les efforts des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme. Dans son discours, l’UAS a formulé plusieurs revendications à l’endroit des autorités. Sur le plan sécuritaire, l’organisation syndicale a appelé à une intensification de la lutte contre le terrorisme et à la protection des populations civiles.

Sur les questions des droits et libertés, l’UAS a dénoncé les atteintes aux droits et libertés fondamentaux, notamment les restrictions de la liberté de réunion et de manifestation, et a appelé à leur respect. Face à la hausse du coût de la vie, l’UAS a réclamé des mesures pour préserver le pouvoir d’achat des travailleurs. Aussi, l’organisation syndicale a souligné la nécessité de poursuivre la lutte contre la corruption et l’impunité.

Enfin, l’UAS a appelé à un renforcement du dialogue social et à une plus grande implication des organisations syndicales dans la prise de décision. En perspectives, l’UAS a invité les travailleurs à se mobiliser pour défendre leurs droits et à renforcer les structures syndicales. L’organisation s’est engagée à continuer à jouer son rôle de défenseur des intérêts des travailleurs et à œuvrer pour un Burkina Faso plus juste et plus équitable.

Akim KY

Burkina 24

