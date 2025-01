Rentrée fiscale 2025 : La DGI se lance le défi de mobiliser 1574 milliards de FCFA pour le budget de l’État

publicite

La Direction générale des impôts a effectué sa rentrée fiscale, ce vendredi 10 janvier 2025. Cette rentrée est alignée sur le thème « Pour un Burkina Faso résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts ».

En 2024, la DGI a mobilisé 1480 milliards de francs CFA tous budgets confondus soit une hausse de 113 milliards par rapport à 2023 où elle avait mobilisé 1368 milliards de francs CFA.

«Par budget, l’on peut retenir 1 293 milliards de FCFA pour le budget de l’État, soit une progression de 30,86 milliards de FCFA par rapport à 2023, 48 milliards de FCFA pour les budgets des collectivités territoriales, en progression de 9% par rapport à l’année écoulée, 112 milliards de FCFA pour le fonds de soutien patriotique, contre 35 milliards de FCFA en 2023, marquant une progression spectaculaire de 220% (+77 milliards). Pour les autres budgets, 27 milliards de FCFA ont été recouvrés », a détaillé la directrice générale des impôts, Eliane Djiguemdé/Ouédraogo.

Selon la première responsable de la DGI, cette performance réalisée par son institution en 2024 est le fruit du soutien des autorités burkinabè dans la mise en œuvre des réformes audacieuses, l’esprit de sacrifice du personnel de la DGI et du sens que élevé du civisme fiscal des contribuables.

Eliane Djiguemdé/ Ouédraogo a confié que l’année fiscale 2025 s’annonce pleine de défis. «Avec un objectif de mobiliser 1574 milliards de FCFA pour le budget de l’État, soit un accroissement de 7,49% par rapport aux objectifs de 2024», a-t-elle signalé.

Elle a souligné que ce montant représente 49% des prévisions globales de recettes de l’État et plus de 51% des prévisions de ressources propres du budget de l’État pour l’exercice de l’année en cours.

«Pour relever ce challenge, un des enjeux majeurs réside dans l’engagement de tous les Burkinabè à adopter des comportements responsables, visant la promotion du civisme fiscal», a-t-elle dit. Eliane Djiguemdé/Ouédraogo a avancé que c’est dans cette optique que le thème : «Pour un Burkina Faso résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts ».

Pour elle, cette thématique s’adapte au contexte actuel du pays et interpelle à plusieurs égards. Notamment au niveau de la responsabilité citoyenne, la résilience nationale et la souveraineté nationale.

À cet effet, la directrice générale des impôts a indiqué que son institution compte sur l’engagement des Burkinabè pour faire du financement endogène de la sécurité, de la paix et du développement économique du Burkina Faso une réalité.

«À cet égard, je voudrais engager une fois de plus, au cours de cette année fiscale 2025, tous les acteurs de la presse, des leaders d’opinions, les gouvernants et les administrés, et tout citoyen de façon générale, à faire de la thématique de cette année fiscale ( Pour un Burkina Faso résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts) non pas un simple slogan mais un vécu au quotidien », a-t-elle invité.

Revenant sur les acquis engrangés en 2024, Eliane Djiguemdé a cité entre autres des réformes fiscales ciblées, une digitalisation accrue des procédures, la poursuite de l’assainissement de la gestion foncière, des efforts soutenus dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et des actions accrues du civisme fiscal.

Idrissa Ouédraogo, directeur de la législation et du contentieux a, quant à lui, revenu sur les innovations contenues dans la loi des finances 2025. Ces innovations dit-il, peuvent se subdiviser en 4 groupes dont une partie porte sur les allègements fiscaux, les modifications qui visent à élargir l’aspect fiscal et améliorer le rendement de l’impôt et des mesures qui visent à apporter plus de visibilité, améliorer la compréhension du dispositif fiscal existant.

Évoquant certaines mesures de faveurs contenues dans cette loi, Idrissa Ouédraogo a, par exemple fait savoir qu’il y a une exonération qui a été faite au pain. «Il s’agit du fameux pain que nous consommons tous les jours donc la vente de ce pain, elle est exonérée des prélèvements à la source », a-t-il notifié.

Il a conclu en expliquant que le prélèvement à la source est un impôt qui est dû sur toutes les ventes qui sont effectuées en gros par certaines entreprises.

Willy SAGBE

Burkina 24

