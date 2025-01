Geste de Solidarité : All Terrain Services (ATS) soutient des personnes vulnérables à Ouagadougou

publicite

La Direction provinciale de l’action sociale de Ouagadougou a reçu le vendredi 10 janvier 2025 un don de vivres de la part de All Terrain Services (ATS). Ce geste vise à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables dans les arrondissements de Ouagadougou.

Une tonne de farine de maïs et une tonne de riz ont été offertes par la société All Terrain Services (ATS) à la Direction provinciale de l’action Sociale de Ouagadougou. Ce don, selon Rasmata Nebié, cheffe de service de la femme et du genre, est destiné à plusieurs arrondissements de la ville. « Ce matin, nous avons apporté notre contribution pour soutenir la Direction Provinciale de l’Action Sociale », a souligné Serge Ouédraogo, directeur financier régional d’ATS.

La cheffe de service de la femme et du genre a traduit sa reconnaissance à l’endroit du donateur du jour qui pour elle améliora les conditions de vies de ces personnes vulnérables. « Comme on dit souvent, une seule main ne peut pas ramasser de la farine. Avec l’insécurité, la vie est chère partout.

Mais la société ATS nous vient souvent en aide et, à notre tour, nous vous (personnes vulnérables, NDLR) apportons aussi notre soutien pour atténuer la situation. Tout le monde ne peut pas bénéficier immédiatement, mais nous progressons petit à petit », a-t-elle ajouté. C’est dans ce même esprit que Serge Ouédraogo justifie le geste de Allterrain Services.

Ce don, poursuit-il, vise à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. « En plus de nos activités de restauration et de services pour les sociétés minières, nous engageons des actions de développement communautaire axées sur le social et la résilience durable afin d’améliorer les conditions de vie des populations », a-t-il indiqué. Sieur Ouédraogo a rappelé que All Terrain Services (ATS) est une société de gestion de vie et de restauration sur les sites miniers, opérant partout au Burkina Faso.

