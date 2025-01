Ouagadougou : L’association Shammah Operations donne aux femmes les clés de leur autonomie

publicite

Face aux défis du chômage et de la pauvreté, l’Association Shammah Operations a organisé une formation de deux jours à Ouagadougou, destinée à 65 femmes. Au-delà de l’acquisition de compétences professionnelles, cette initiative vise à sensibiliser sur le cancer du sein et à renforcer l’autonomie financière des participantes. La formation se tient à Ouagadougou du 21 au 22 janvier 2025.

La suite après cette publicité

Pendant deux jours, les participantes bénéficieront d’ateliers pratiques sur l’entrepreneuriat, la culture hors sol, et le développement personnel. Elles seront également formées sur le cancer et sur les ressources subventionnées pour les malades.

Eve Chérita Kaboré, présidente de l’association, a souligné les défis auxquels sont confrontées ces femmes. Elle a expliqué que « la plupart des femmes sélectionnées sont des femmes en situation financière difficile sans activité génératrice de revenus ou qui en génère très peu.

Beaucoup de femmes ne savent pas ce que c’est que le cancer du sein et ce qui fait qu’elles négligent les symptômes. Lorsqu’elles se rendent finalement dans les hôpitaux, elles se rendent comptent que la maladie est déjà à un stade avancé, ce qui fait que le traitement devient beaucoup plus long et plus couteux ».

Selon la présidente de l’association, cette formation offre aux femmes l’opportunité unique d’acquérir des connaissances essentielles à la fois pour leur santé et pour leur avenir professionnel.

« Nous avons voulu faire d’une pierre deux coups en organisant cette formation sur la sensibilisation du cancer du sein et l’autonomie financière pour permettre à ces femmes de repartir armées pour pouvoir se prendre en charge », a-t-elle développé.

Dr Médard Kaboré, médecin en spécialisation en néphrologie au CHU Yalgado Ouédraogo a entretenu les femmes sur l’aide financière accordée par l’état et par les différentes associations et ONG pour la prise en charge des différents cancers au Burkina Faso.

Dr Kaboré dans sa présentation a informé les participantes que le cancer du sein ne connaît pas de limite d’âge et que le dépistage précoce est essentiel pour un traitement efficace. Il les a rassurées en leur présentant les dispositifs mis en place par l’État pour faciliter l’accès aux soins, notamment au CHU Yalgado Ouédraogo. Il a ainsi invité les femmes à être vigilantes et à consulter dès les premiers signes.

L’association Shammah Operations existe depuis 2019 et a pour but de venir en aide financièrement aux personnes atteintes du cancer et les personnes ayant des maladies qui nécessitent des interventions chirurgicales. Appel a été lancé à toute bonne volonté, afin de soutenir l’association, pour le bonheur des personnes dans le besoin.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite