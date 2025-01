Le Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse prend le commandement du Groupement central des armées (GCA)

publicite

Le Groupement central des armées (GCA) a un nouveau commandant. Le Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 31 janvier 2025, lors d’une cérémonie de passation de commandement qui s’est déroulée au Camp Guillaume Ouédraogo. Il succède au Colonel Nestor Ouédraogo, décédé le 22 décembre 2024.

La cérémonie, présidée par le Chef d’État-Major Général des Armées, a rassemblé de nombreuses personnalités militaires et civiles. Dans son discours de prise de commandement, le Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse a exprimé sa gratitude envers les autorités pour la confiance placée en lui, et a rendu hommage à son prédécesseur, le Colonel Nestor Ouédraogo, ainsi qu’à tous les soldats tombés pour la patrie.

Conscient des défis sécuritaires auxquels le Burkina Faso est confronté, le nouveau commandant du GCA a appelé à une synergie d’action de tous les acteurs, notamment au sein des Forces de Défense et de Sécurité. Il a souligné l’importance de la collaboration et de la mutualisation des efforts pour lutter contre le terrorisme et rétablir la paix dans le pays.

S’adressant aux hommes du GCA, le Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse a insisté sur les valeurs de loyauté, de discipline, de détermination et de professionnalisme qui doivent guider leur action. « Les défis sécuritaires du moment sont multiples et multiformes. Face aux bandits armés de tout acabit sans foi ni loi, une synergie d’actions de tous est plus que jamais indispensable pour mettre un terme à cette barbarie d’une autre époque et ramener la paix et le vivre ensemble qui ont toujours caractérisé notre pays.

C’est pourquoi, au sein des Forces de Défense et de Sécurité, Cette synergie d’actions doit se traduire par une franche collaboration et une mutualisation de nos efforts dans cette fraternité d’armes qui a toujours caractérisé les porteurs d’uniformes de notre pays », a-t-il lancé.

Il a également mis en avant sa volonté de renforcer les capacités opérationnelles du groupement et de privilégier un commandement de proximité, basé sur l’équité et l’impartialité.

Le général de brigade Moussa Diallo, Chef d’état-major général des armées, a adressé ses félicitations au nouveau commandant du Groupement Central des Armées (GCA) lors de sa prise de commandement. Le général Diallo a souligné que le nouveau commandant a reçu une lettre de mission claire et détaillée.

Cette lettre reprend et confirme les quatre axes prioritaires que le Chef d’état-major avait lui-même définis lors de sa propre prise de commandement : l’intensité des opérations militaires sur l’ensemble du territoire, la collaboration et la communication entre les forces armées et la population civile, l’équipement et montée en puissance des forces armées nationales, la collaboration avec les autres pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le général Diallo a conclu en rappelant au nouveau commandant du GCA que ces quatre axes constituent le cœur de sa mission et qu’il devra s’y référer constamment dans l’accomplissement de ses fonctions. « Tout ceci est définie dans la lettre de mission du commandant du GCA et je le renvoie ses missions », a-t-il déclaré.

La prise de commandement du Colonel Bassinga Bapio Kouayé Narcisse, son expérience et son engagement sont des atouts dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24

Curriculum Vitae du Colonel BASSINGA Bapio Kouayé Narcisse, Commandant du Groupement Central des Armées

Le Colonel BASSINGA est né le 28 octobre 1980 à Koudougou province du Boulkiémdé. A l’issue de son école primaire dans ladite localité, il est admis au Prytanée Militaire de Kadiogo en 1993 d’où il sortira en 2000 avec le Baccalauréat A4. Il est inscrit à l’Université de Ouagadougou dans l’ex Faculté de Droit et de Sciences Politiques.

En 2001, il est admis au concours d’entrée à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr en France et est incorporé la même année dans les Forces Armées Nationale. Après trois années de formation dans ladite école, il en ressort en 2004 avec le Diplôme de l’Ecole Spéciale Militaire de Cyr et un Master2 option Gestion des Ressources de Défense. Il est orienté dans l’Arme du Génie option aide au déploiement et entre à l’Ecole Supérieure et d’Application du Génie de Angers en France pour l’année académique 2004-2005. Il en ressort en 2005 avec le diplôme de chef de section Génie.

En 2016, il obtient le diplôme d’Etat-Major à l’Ecole d’Etat-Major de Libreville au Gabon et en 2018, il obtient le diplôme d’Ecole de Guerre à l’Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé au Cameroun. Le Colonel BASSINGA est également titulaire d’un Mater2 en Stratégie, Défense, Sécurité, Gestion des Conflits et des Catastrophes obtenu à l’Université de Yaoundé 2 au Cameroun en 2018.

Au cours de sa carrière, le Colonel BASSINGA occupera les fonctions ci-après:

2005-2007: Commandant de promotion à l’Ecole Nationale de Sous-Officiers d’Active,

2007-2010: Commandant de l’Ecole Technique du Génie Militaire,

2011-2013: Chef de Service des Travaux du Bâtiment de la Direction Centrale du Génie Militaire,

2014-2015: Chef de Service Logistique de la Direction Centrale du Génie Militaire,

2015-2016: Chef de Corps par Intérim du Bataillon du Génie Militaire,

2018-2019: Chef de Corps du Centre d’Entrainement Commando et de Formation aux Opération Spéciales,

2019-2020: Chef du Bureau Planification et Suivi des Opérations de la Division Opérations de l’Etat-Major Général des Armées,

-2021-2022: Chef de Corps du Bataillon de Commandement et de Services.

A compter de novembre 2022: Commandant de la 4ème Région Militaire basée à Dori

Au plan national, il a participé à la planification et à la conduite de plusieurs opérations dont entre autres :

Otapuanu dans la région de l’Est

Ndoofu dans la région du Centre-Nord

Ougapo 3 dans la région de l’Est.

Il a aussi participé aux opérations de soutien à la paix suivantes :

2010-2011: Officier appui 2D du Bataillon Laafi 2 au Darfour,

2013-2014: Observateur Militaire des Nations-Unies au sein de la MONUSCO en République Démocratique du Congo

2020-2021 : Commandant Adjoint du Bataillon Badenya 8 au sein de la MINUSMA au Mali

Le Colonel BASSINGA a effectué divers cours, formations et qualifications dont entre autres :

Formation commando à Mont Louis en France,

Aguerrissement jungle en forêt équatoriale Guyanaise,

Brevet de Parachutisme Militaire à l’Ecole des Troupes Aéroportées de Pau en France, Minex 2 Chef de Section à Angers en France

Formation des Formateurs aux techniques de Déminage et de Dépollution à Ouidah au Benin,

Chef de chantier déminage et dépollution à Ouidah au Bénin,

Explosive Ordnance Disposal (EOD) niveau 2 et 3 à Ouidah au Bénin,

Qualification Logistique de 1er et de 2ème degré à l’Ecole Militaire Technique de Ouagadougou (actuel ISLO),

Diplôme d’Agent de Prévention des Services d’Incendie et de Secours à Ouagadougou,

Spécial Operations Forces Intégration Course à Ouagadougou.

Etc…

Le nouveau commandant du GCA a été promu aux grades successifs suivants :

1er octobre 2004: Sous-lieutenant,

1er janvier 2007: Lieutenant,

1er janvier 2011: Capitaine,

1er janvier 2015: Commandant,

1er octobre 2020: Lieutenant-colonel,

1er janvier 2025: Colonel

Au titre des distinctions honorifiques :

Trois médailles des Nations Unies décernées au Soudan, en République Démocratique du Congo et au Mali,

Trois Médailles commémoratives avec agrafes Soudan, République Démocratique du Congo et République du Mali,

La Médaille d’honneurs Militaires décernée le 1er novembre 2015,

La Médaille de Chevalier de l’Ordre de l’Étalon décernée le 11 décembre 2020.

Le Colonel BASSINGA parle couramment liélé, mooré, français et anglais.

