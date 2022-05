Mine artisanale et à petite échelle au Burkina : L’Alliance pour une mine responsable outille davantage les artisans miniers

0 Partages Partager Twitter

Dans sa mission d’accompagnement et de promotion de bonnes pratiques dans le sous-secteur de la mine artisanale et à petite échelle (MAPE), l’Alliance pour une mine responsable (ARM) a organisé du 10 au 14 mai 2022 à Gaoua (région du Sud-Ouest), une série d’activités de sensibilisation et de renforcement de capacités des groupements miniers artisanaux bénéficiaires du projet Sanu Kura.

ARM met en œuvre depuis 2019 le projet Sanu Kura, projet d’appui à la mise en œuvre d’une activité minière artisanale responsable et légale. Financée par la Commission de l’Union Européenne, l’objectif du projet Sanu Kura est d’augmenter la contribution de la MAPE au développement humain et local du Burkina, via des filières de production et de commercialisation légales et viables à travers : (i) la Formalisation progressive du secteur minier artisanal de l’or contribuant à la réduction des impacts environnementaux et sociaux négatifs et (ii) la Création d’opportunités économiques dans le secteur MAPE via la connexion au marché formel sur la base de modèles de production responsables.

Dans cette perspective, la ville de Gaoua a abrité du 10 au 14 mai 2022 diverses activités de sensibilisation et de formation au profit de groupements miniers artisanaux, mais aussi à l’égard et avec la participation de plusieurs partenaires techniques.

Au programme de ces journées d’activités :

Une formation aux premiers secours ;

La tenue de la 6 eme plateforme de dialogue locale de la région du Sud-ouest, couplée d’une communication de l’Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et semi-mécanisées (ANEEMAS) sur le cadre règlementaire de la MAPE au Burkina ;

Une dotation en équipements de protection individuelle et collective accompagnée d'une sensibilisation sur leur importance et leur usage ;

L’accompagnement de quinze (15) artisanes minières dans des activités génératrices de revenus.

Au regard de l’environnement de la MAPE et des risques multiples auxquels sont exposés les artisans miniers au quotidien, la formation aux premiers secours s’est imposée au calendrier d’activités. Ce sont au total une dizaine d’artisans miniers (femmes et hommes) qui ont ainsi été formés. Délivrée par la Croix Rouge burkinabé, cette formation a permis d’enseigner aux bénéficiaires les bons réflexes pour contribuer à sauver des vies. Pendant 3 jours, plusieurs gestes ont ainsi été présentés et pratiqués à travers des mises en situation.

La 6eme session de la plateforme de dialogue locale a quant à elle réuni une diversité d’acteurs autour de la thématique liée à l’utilisation du mercure dans la MAPE. Selon le Gouverneur de la région du Sud-ouest « cet atelier offre aussi l’opportunité à toutes les parties prenantes, particulièrement aux artisans miniers, de renforcer leurs connaissances sur les risques liés à l’utilisation du mercure dans le traitement du minerai et de s’outiller sur les techniques de traitement sans mercure promues par ARM ».

Pour Désiré NIKIEMA, Coordinateur national de ARM, « L’Alliance pour une mine responsable œuvre à l’accompagnement de la volonté du gouvernement à formaliser le sous-secteur minier artisanal et à petite échelle par la mise en œuvre sur le terrain d’activités d’appui à la formalisation, de promotion d’alternatives techniques et technologiques aussi de sensibilisation et de renforcement de capacités comme c’est le cas aujourd’hui. Tout cela dans une démarche participative et inclusive avec les premières autorités administratives et coutumières des zones concernées et les services techniques déconcentrés ».

À l’instar des autres groupements des sites bénéficiaires du projet Sanu Kura, le groupement minier de Djikando a bénéficié d’une dotation en équipements de protection individuelle et collective (casques, lunettes de protection, bouchons d’oreille, gants, bottes et d’une trousse de secours.

« Cette action à notre égard nous touche vraiment et nous la trouvons très salutaire. Il est important de nous rappeler que notre santé est primordiale et que nous devons la préserver. Ces équipements seront utilisés à bon escient et je saisis l’occasion pour rappeler aux artisans miniers ici présents la nécessité de leur usage » a laissé entendre M. Kombary Raphaël, un responsable du site.

En marge de ces activités, ARM a aussi procédé à des dotations en volaille et petits ruminants à 15 femmes. Cette initiative intervient dans le cadre du projet de renforcement de la résilience économique des communautés minières artisanales. Elle fait suite à plusieurs autres formations ayant permis de renforcer les capacités de plus de 450 artisans miniers (femmes et hommes) sur l’épargne, le crédit ainsi que les prérequis d’une demande de crédit.

L’ensemble de ces activités ont eu pour de départ la région du Sud-ouest, mais seront également mises en œuvre dans les régions du Centre-ouest et du Centre-nord.

ARM en bref

L’Alliance pour une Mine Responsable (ARM selon son acronyme anglais), est une initiative mondiale qui est née en 2004 en Colombie, avec pour objectif de transformer l’activité minière artisanale et à petite échelle en une activité responsable sur le plan social et environnemental qui améliore la qualité de vie des artisans miniers (hommes et femmes) et de leurs communautés.

Aujourd’hui, ARM dispose d’une représentation Europe en France ainsi qu’une représentation Afrique à Ouagadougou au Burkina Faso (depuis 2019).

Contacts presse

Désiré NIKIEMA

Coordinateur national

[email protected]

Théophane ILBOUDO,

Responsable technique, santé, sécurité et environnement

[email protected]

