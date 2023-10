Burkina Faso : La Gendarmerie Nationale en conclave pour s’offrir un référentiel en matière de formation

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le nouveau chef d’État-major de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Kouagri Natama a procédé à l’ouverture des travaux des assises sur la formation en gendarmerie qui se tiennent du 11 au 13 octobre 2023 à Ouagadougou, au Camp Paspanga. Un référentiel en matière de formation en gendarmerie est donc attendu au sortir de ce conclave des pandores.

La suite après cette publicité

Après des séminaires préparatoires qui se sont tenus en juillet et en août 2023, place désormais aux assises sur la formation en gendarmerie qui se déroulent au Camp Paspanga du 11 au 13 octobre 2023. Il est ainsi prévu dans le cadre de ces travaux des panels, des ateliers et même des tables rondes. La tenue de ces assises est un contexte bien particulier pour la gendarmerie nationale, selon le lieutenant-colonel William Combary, président du comité d’organisation desdites assises.

« Dans la vie des institutions, il faut savoir souvent s’arrêter, faire le point de ce qui va et de ce qui ne va pas, relever les acquis et identifier les lacunes et travailler à les combler. C’est dans ce sens-là que le chef d’Etat-major a instruit de faire le diagnostic de la formation en gendarmerie, et de se projeter pour que demain, nous ayons des personnels plus aptes à assumer les missions assignées à la gendarmerie nationale », a-t-il justifié.

Il a précisé que le souhait est d’obtenir au sortir de ces assises, un document de référence en matière de formation en gendarmerie. « De sorte que dans les écoles et centres de formation, les gens puissent avoir un guide, une main courante et de la même manière, les commandants d’unités qui sont sur le terrain puissent avoir le même guide pour qu’il y ait une continuité des écoles vers les centres de formation jusqu’à l’opérationnel », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, William Combary a notifié que les gendarmes ont beaucoup bénéficié depuis très longtemps des formations en temps de paix mais le contexte actuel du pays exige une réactualisation des différents curcula et « faire en sorte que nous ayons à la fois des combattants et à la fois des personnels aptes à faire la police judiciaire et toutes les autres missions de la gendarmerie ».

Le général de brigade Barthélémy Simporé qui va animer le panel inaugural sur la géopolitique du Sahel a salué la pertinence de ces assises qui, selon lui, visent à requestionner les fondements capacitaires de la gendarmerie notamment de tous les secteurs liés à la formation.

Revenant sur son panel, le général Simporé a fait comprendre que l’environnement géopolitique impacte la sécurité burkinabè aujourd’hui. Et sa communication, dit-il permettra aux différents acteurs de se situer.

Le lieutenant-colonel Kouagri Natama a souligné que les présentes assises permettront aux participants à travers des tables rondes de se pencher sur des conclusions des séminaires préliminaires afin de les évaluer, les amender, les enrichir pour « en faire des livrables qui constitueront la feuille de route de la formation » des personnels de la gendarmerie nationale.

« A la fin des assises, la gendarmerie nationale disposera d’un référentiel en matière de formation. Toute chose qui lui permettra d’avoir des personnels de qualité prêts à relever des défis présents et futurs », c’est sur ces mots d’espoir que le nouveau chef d’Etat-major de la gendarmerie a déclaré ouverts les travaux des présentes assises.

Écouter l’article

publicite