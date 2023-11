CIFDHA : 72 heures pour enseigner le rôle de la femme dans la promotion de la paix

publicite

Le Centre d’information et de formation en matière de droits humains en Afrique (CIFDHA) en partenariat avec l’ambassade du Canada organise du 23 au 25 novembre à Ouagadougou un atelier sur le rôle des femmes dans la promotion et la culture de la paix. Ce sont une trentaine de participantes qui prennent part à la formation qui a débuté le jeudi 23 novembre 2023.

« La gestion non violente des conflits et le rôle des femmes dans la promotion et la culture de la paix » c’est autour de cette thématique que le Centre d’information et de formation en matière de droits humains en Afrique (CIFDHA) tient sa formation de 72 heures.

Elle a été possible grâce au projet de « Renforcement de la participation des femmes à la culture de la paix et de la cohésion sociale à travers la paix, la formation, la sensibilisation et le plaidoyer dans les régions du centre, du centre- nord et de l’est du Burkina Faso ».

Selon Me Olivier Somé, président du comité d’organisation du CIFDHA, l’objectif de la formation est de renforcer les capacités de 30 participants issus d’organisations de défense des droits des femmes, de leaders communautaires, des femmes journalistes et des femmes déplacées internes en matière d’éducation à la paix et sur le rôle des femmes dans la promotion et la culture de la paix.

« Nous avons estimé qu’avec ce contexte d’insécurité, ce que nos sœurs, nos mamans vivent sur le théâtre des opérations, il était de bon ton que dans le cadre du retour à la paix, que nous puissions outiller les hommes et les femmes et les associations, les organisations de la société civile afin que nous ayons un même langage. Lequel ? Celui du rôle de la femme dans la cohésion sociale qui est très important », a soutenu Me Olivier Somé.

Durant les trois jours de formation, les participants seront outillés sur des modules tels que « Comment résoudre les conflits en ces temps de contexte sécuritaire ». Pour Me Olivier Somé, l’idée c’est de rappeler aux participants les textes et les fondamentaux en matière de gestion de conflits. Il a soutenu que cela leur permettra de jouer leur partition dans la recherche et la sauvegarde d’une paix sociale durable.

Le projet du CIFDHA est financé par l’ambassade du Canada à travers le Fonds canadien d’initiative locale (FCIL). L’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Lee Anne Hermann a expliqué que le Canada est attaché aux questions relatives à la femme et la paix, d’où le soutien.

« La femme peut jouer un rôle important dans le retour de la paix, la cohésion sociale avec la situation actuelle au Burkina Faso. Nous sommes vraiment confiant que le rôle de la femme et de la fille est tellement important pour une société et on doit le soutenir dans plusieurs manières. C’est la raison pour laquelle on a choisi ce projet », a-t-elle expliqué.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

