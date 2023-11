Attaque terroriste repoussée à Djibo : « C’est un signe que l’ennemi actuellement est en débâcle » (Général Simporé, CEMGA)

publicite

Le Général de Brigade Célestin Simporé, Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA) a rendu une visite au détachement militaire de Djibo, 48 heures après l’attaque terroriste dont il a été la cible, et qu’il a vaillamment repoussé.

C’est accompagné du Chef d’Etat-major de l’armée de terre, le Colonel Théophile Nikiéma et le Chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale, le Lieutenant-colonel Kouagri Natama, que le Général Célestin Simporé, Chef d’Etat-major général des armées (CEMGA), a rendu une visite au détachement militaire de Djibo, 48 heures après l’attaque terroriste dont il a été la cible.

Il dit effectuer ce déplacement au nom du Président de la transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour adresser aux Forces combattantes un message de félicitations, d’encouragement et de fierté.

« Le pays entier n’arrête pas de vous magnifier. Les gens avaient déjà vendu Djibo ; pour eux Djibo était fini, mais Djibo est là. Les combattants de Djibo sont devenus des héros. Donc, c’est pour vous féliciter ; pour vous dire que vous avez mené le combat qu’il fallait. Toute la Nation vous acclame et est fière de vous. Aujourd’hui nous sommes fiers, parce qu’il y a quelque chose d’inédit qui a été fait ici et je vous exhorte à poursuivre », a lancé le CEMGA à l’endroit de ses Hommes.

Il dit avoir vu des Hommes galvanisés, pleins de confiance. « Les Hommes que nous avons trouvés, ce sont des Hommes galvanisés, qui ont confiance en eux et qui savent qu’avec l’engagement, l’impossible est faisable », a déclaré le Général Célestin Simporé. C’est donc « satisfait » qu’il dit retourner sur la capitale burkinabè.

« Je repars très satisfaits de nos Hommes et de ce qu’ils ont fait comme prouesse. Nous les encourageons à poursuive ainsi. Et, c’est un signe que l’ennemi actuellement est en débâcle. Si nous poursuivons avec cet engagement et cette détermination, nous allons voir le bout du tunnel très bientôt », a en somme déclaré le CEMGA, qui n’a pas manqué de féliciter les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ayant combattu auprès des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Source : Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB)

Synthèse de Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

