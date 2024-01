Communiqué nécrologique : Funérailles chrétiennes de Orokia Marylise ZAGRÉ née SANOU

publicite

Les grandes familles ZAGRÉ à Godin (Koudougou), Ouagadougou, Dakar, Montréal

Les grandes familles SANOU à Kouka, Nouna, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Ouagadougou,

Les familles alliées SANOU, OUÉDRAOGO, KABORÉ, SAWADOGO, ZONGO, BOUGOUMA, ZOURÉ, KERÉ, SIMPORÉ, DABIRÉ,

Monsieur ZAGRÉ Noël Marie Fulgence Priva Léonce, Conseiller Principal Sahel pour le Bureau régional UNICEF, Afrique de l’Ouest et centrale, résidant à Dakar au Sénégal,

Les enfants Pingdwendé Abraham Eric et son épouse Yvette Marlène DABIRE, Wendwaoga Ismael Davy Mike, Noomwendé Franck Eddy et les petits-enfants : Yohann et Léane, résidant à Montréal au Canada,

Les frères et sœurs,

Les beaux-frères et belles sœurs,

Les familles alliées et amies,

Vous renouvellent leurs remerciements pour les multiples marques de solidarité, de compassion et de soutien lors du rappel à Dieu de leur regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, fille, belle-fille et grand-mère : Orokia Marylise ZAGRÉ née SANOU, arrachée brutalement à leur affection le 25 novembre 2022 à Libreville (au Gabon) et enterrée le 06 décembre 2022 à Ouagadougou.

Ils vous font part des funérailles chrétiennes qui seront célébrées les 12 et 13 Janvier 2024 à Ouagadougou, selon le programme ci- dessous :

Vendredi 12 Janvier à 20h

Veillée de prières à l’Eglise Notre Dame des Apôtres à la Patte d’Oie de Ouagadougou

Samedi 13 Janvier à 8h

Célébration eucharistique à l’Eglise Notre Dame des Apôtres à la Patte d’Oie de Ouagadougou

Coordonnées GPS Domicile 12°17’20.4″N 1°28’47.4″W ou 7GQC+J33 Ouagadougou

« Seigneur, donnes lui le repos éternel et que brille sur elle la lumière de ta face »

