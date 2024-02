Retrait de l’AES de la CEDEAO : Le Président Tinubu exhorte le Niger, le Mali et le Burkina à reconsidérer leur décision

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président de la République fédérale du Nigeria et Président en exercice de la CEDEAO, Bola Tinubu, a exhorté les États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) à reconsidérer leur décision de se retirer de l’organisation communautaire ouest-africaine, ce samedi 24 février 2024, lors du Sommet extraordinaire des chefs d’État de la CEDEAO.

La suite après cette publicité

Sur le retrait annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso, le Président nigérian les a exhortés « à reconsidérer la décision de quitter » l’organisation et à ne pas percevoir la CEDEAO comme un ennemi. « Nous ne sommes pas l’ennemi », a déclaré Bola Tinubu qui a aussi plaidé pour un réexamen d’ «approche actuelle de la recherche de l’ordre constitutionnel dans quatre de nos États membres », notamment le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger.

« Nous sommes ici pour répondre aux développements urgents dans notre sous-région et à la situation politique au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Nous devons aborder ces questions avec un sentiment d’unité et d’engagement envers le bien-être de la population. La complexité des enjeux nécessite une approche globale et collaborative.

Lire aussi 👉🏿 La CEDEAO lève les sanctions économiques contre le Niger et annonce la réouverture des frontières et le survol du pays avec effet immédiat

Par conséquent, il nous incombe d’engager un dialogue constructif, d’exercer un jugement prudent et de travailler collectivement à trouver des solutions pour favoriser la paix, la sécurité et la stabilité politique dans notre région. La gravité de nos responsabilités en tant que dirigeants en ces temps difficiles ne peut être surestimée et c’est grâce à nos efforts concertés et à notre sens profond de l’histoire que nous pouvons relever ces défis », a annoncé le président Bola Ahmed Tinubu. Président du Nigeria et président en exercice de la CEDEAO.

Source : ActuNiger

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite