Gaoua : La 2e vague de la 1re promotion « YARI ADAMA OUSSE » des gendarmes auxiliaires, présentée drapeau

La deuxième vague de la première promotion des gendarmes auxiliaires a été officiellement présentée au drapeau, le vendredi 15 mars 2024, au Centre d’Instruction de la Gendarmerie Nationale (CIGN) situé dans le village de Bakonon, dans la commune de Gaoua.

Cette promotion dont le parrain est le Colonel Boukaré ZOUNGRANA, est forte de 1498 militaires du rang dont une centaine de techniciens dans divers domaines (maçonnerie, menuiserie, électricité bâtiment, maintenance groupes électrogènes, dessin bâtiment, maintenance des vehicules automobiles, soudure, tôlerie, électricité, froid et climatisation, conducteurs de transport en commun, de remorques et demi-remorques, et (08) personnels féminins.

Elle a été baptisée promotion « YARI ADAMA OUSSE » en hommage à un devancier pour son parcours professionnel et social fort enrichissant. Présidée par le Colonel NATAMA Kouagri, Chef d’État-Major de la Gendarmerie Nationale, cette cérémonie a connu la participation de messieurs le Gouverneur de la région du Sud-ouest, des autorités administratives, militaires et paramilitaires, religieuses, coutumières ainsi que les populations de la région du sud-ouest.

La cérémonie été marquée entre autres par la présentation des nouveaux gendarmes auxiliaires au drapeau, des mots du Commandant du CIGN et du parrain, le baptême de la promotion, la remise des épaulettes et le défilé militaire.

Pendant ces cinq (05) mois de formation, ces jeunes ont acquis des connaissances essentiellement militaires complétées par des formations professionnelles.

Le CIGN de Gaoua, lieu de formation des militaires du rang de la Gendarmerie Nationale a pour mission essentielle de former des hommes et des femmes dévoués à la défense de la Patrie.

Source : Gendarmerie nationale

