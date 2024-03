Communiqué de presse : Nestlé aux côtés des jeunes candidats à l’entreprenariat au Burkina Faso

publicite

Nestlé Burkina Faso annonce sa participation à la première télé-réalité exclusivement dédiée à l’entrepreneuriat en Afrique francophone, intitulée « Pépites d’Entreprises ». Cette initiative de la chaîne de télévision BF1 bénéficiera désormais de l’apport des experts de Nestlé.

Depuis quatre ans, « Pépites d’Entreprises » réunit des centaines de jeunes désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat. Pendant 11 mois, le programme leur offre une expérience théorique et pratique variée afin de les préparer à embrasser l’univers de l’entrepreneuriat.

« Cette initiative a déjà fait ses preuves. Les jeunes participants arrivent souvent sans idée précise en tête, et grâce au parcours « Pépites d’Entreprises », ils ressortent avec des entreprises formellement constituées et des produits disponibles sur le marché du Burkina. Nous sommes ravis de collaborer avec Nestlé. Le groupe accepte de partager son expertise avec nos jeunes candidats à l’entrepreneuriat, dont bon nombre de projets sont orientés dans le secteur agro-alimentaire », déclare Issoufou Saré, Directeur de BF1 TV.

Dans le cadre de cette édition, Nestlé mobilise ses experts de la région Afrique centrale et occidentale, notamment ceux de son Centre de recherche pour l’Afrique subsaharienne.

Tous les participants au programme auront accès gratuitement à la plateforme mondiale de Nestlé dénommée ‘’ Youth Entrepreneurship Platform – YEP’’. C’est une nouvelle plateforme numérique destinée aux jeunes innovateurs et entrepreneurs. Ils pourront y acquérir de nouvelles connaissances et compétences, tester leurs idées, développer leurs entreprises et obtenir des certificats d’entrepreneuriat. Ces sessions seront suivies d’un atelier en présentiel avec les équipes de Nestlé.

Les meilleurs candidats bénéficieront de séances de mentorat offertes par Nestlé. De plus, Nestlé Offrira un voyage d’immersion au sein de son accélérateur dédié aux innovations (basé dans son unique Centre de Recherche et de Développement en Afrique subsaharienne), situé à Abidjan. Nestlé récompensera également la meilleure initiative alimentaire de cette édition 2024 par un prix spécial.

« Cette initiative bénéficie du soutien de notre marque NESCAFÉ, qui croit au potentiel de la jeunesse et les encourage à commencer en force et à finir en force. Nos objectifs en termes d’employabilité des jeunes cadrent avec ceux du programme « Pépites d’Entreprises ». Notre ambition est de donner diverses opportunités économiques aux jeunes au Burkina Faso et dans la sous-région », a indiqué Sidiki Diawara, Directeur Général de Nestlé Burkina.

« Chez Nestlé, nous collaborons avec des startups, des entrepreneurs, des innovateurs et des chercheurs pour stimuler l’innovation, mettre rapidement de bonnes idées sur le marché et fournir des produits nutritifs, durables et abordables pour une population mondiale en croissance. Nous sommes ravis de faire partie de cette aventure« , a rajouté Haile Tesfalidet, Directeur du Centre De Recherche de Nestlé en Afrique Subsaharienne.

Nestlé a lancé Nestlé Needs YOUth en 2013 dans le but d’aider les jeunes à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans les futurs lieux de travail. Ce programme a déjà bénéficié à plus de 4 millions de jeunes à travers les trois piliers de l’employabilité, de l’agripreneuriat et de l’entrepreneuriat. Plus de 10 000 jeunes ont bénéficié de ce programme au Burkina Faso.

À propos de Nestlé au Burkina Faso :Nestlé croit en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures. Nestlé Burkina Faso est une filiale de Nestlé. Présents au Burkina Faso depuis 2009, nous contribuons à créer de la valeur pour les consommateurs et les communautés.

