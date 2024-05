Burkina Faso # Égypte : Sans Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, retour de Farid Ouédraogo

publicite

Les Étalons du Burkina Faso affrontent les Pharaons d’Égypte et l’équipe de Sierra Leone à l’occasion de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, les deux capitaines, ne font pas partie de cette liste.

Ce sera donc sans Bertrand Traoré et Issoufou Dayo, les deux capitaines des Étalons. Brama Traoré a expliqué cela par un choix personnel sans rentrer dans les détails. Le capitaine des Étalons respire la forme après avoir terminé la saison en force avec Villaréal, avec 11 matchs disputés depuis le retour de la CAN et un but inscrit.

« Après la journée FIFA, j’ai échangé longuement avec Bertrand Traoré. Juste après la convocation de la liste pour les journées FIFA, c’était après les deux matchs. J’ai communiqué longuement avec Bertrand. Je lui ai dit de vive voix, le football, c’est ainsi. Nous avons beaucoup parlé. Il m’a révélé certaines choses. Je n’étais pas là à ce moment », affirme Brama Traoré. C’est aussi le cas avec Issoufou Dayo et Hervé Koffi, qui sont bien présents dans le groupe cette fois.

Absence des locaux

Cependant, Brama Traoré n’a retenu aucun joueur local. Il explique cela par l’enjeu du match le 6 juin prochain au Caire. « C’est difficile pour moi d’envoyer des joueurs locaux que je n’ai pas essayés lors des journées FIFA et qui devraient jouer devant 80 mille personnes. C’est uniquement pour cette raison », révèle-t-il. Dans ce groupe, il n’y a aucun joueur du championnat national local dans la liste de Brama Traoré.

« J’étais en finale des Jeux de la francophonie, où nous avions 80 mille personnes ; les joueurs ont pris l’eau parce qu’ils n’étaient pas préparés. Depuis, pendant les échauffements, ils passaient leur temps à faire des selfies », raconte-t-il.

En revanche, Farid Ouédraogo, sociétaire de l’AS Vita Club de la RD Congo, qui n’avait plus joué avec les Étalons depuis plusieurs matchs, et Saidou Simporé retrouvent l’équipe nationale. Concernant Farid Ouédraogo, le sélectionneur estime qu’il a progressé depuis sa prestation manquée en match de classement au Cameroun lors de la CAN 2021.

Le regroupement débute le mardi 28 mai 2024 à Casablanca. Le Burkina Faso ne dispose toujours pas de stade en raison de la suspension du Stade du 4 août de Ouagadougou.

La liste des joueurs sélectionnés

Gardiens : Hervé Koffi (Charleroi SC/Belgique), Farid Ouédraogo (AS Vita Clu/RD Congo), Kilian NikièmaAdi Debn Gaag/Pays-Bas)

Défenseurs : Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne), Nasser Djiga (Etoile Rouge de Belgrade/Serbie), Adamo Nagalo (FC Nordsjaelland/Danemark), Mohamed Ouédraogo (Altach/Autriche), Steeve Yago (Aris Limasol/Chypre), Saidou Simporé (Al Masry/Egypte), Valentin Nouma (Saint Eloi Lupopo/RD Congo)

Milieux : Sacha Bansé (Valenciennes FC/France), Blati Touré (Pyramids FC/Egypte), Gustavo Sangaré (Quevilly Rouen Metropole (France), Cédric Badolo (Sheriff Triaspol), Stéphanie Aziz Ky (Young Africans), Ismahila Ouédraogo (Panserroikos FC/Grèce), Régis N’Do (Estrela Da Amoadora (Portugal), (Attaquants) : Hassimi Traoré (Cancun Mexique), Lassina Traoré (Shaktar Donesk/Ukraine), Mohamed Konaté (FC Akhmat/Russie), Ousséni Bouda (San Jose Earthquakes), Dango Ouattara (Bournemouth/Anglerre), Hassan Bandé (Amiens FC/France)

