Tour du Cameroun 2024 : Des perturbations lors de la deuxième étape

La deuxième étape du Tour cycliste international du Cameroun interrompue à 10 kilomètres de l’arrivée. Ce samedi 1er juin 2024, le commissaire de course a dû arrêter la course suite à l’inondation de la chaussée après des pluies tombées au cours de la journée. Ces pluies avaient d’ailleurs retardé le départ de cette deuxième étape entre Figuil et Garoua (102,7 km).

Finalement, la victoire d’étape est attribuée à Oussama Abdellah de l’Algérie. Il a parcouru les 102,7 km en 2h16 :30 s. Les Algériens alignent d’ailleurs les cinq premiers à l’arrivée de cette étape avec la deuxième place pour Hamza Megnouche et Abdallah Beyoucef. Clovis Kamzong, vainqueur de l’étape de la première étape se classe 5e à plus de deux minutes du vainqueur.

Cependant, après une réunion du Collège des commissaires de course, il est décidé que « Kamzong Abossolo conserve son maillot jaune au terme de la 2e étape Figuil-Garoua ».

Le premier des Burkinabè Daouda Soulama est arrivée 18e dans le même temps que le maillot jaune.

Au classement général Mouni Vincent le Burkinabè le mieux placé perd cinq places. Il se retrouve à plus de 9 minutes du maillot jaune. La troisième étape se dispute à Garoua lors d’un critérium de 99,2km.

